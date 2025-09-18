Renta Network (RENTA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Renta Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RENTA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Renta Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.010483 $0.010483 $0.010483 +0.05% USD Sebenarnya Ramalan Renta Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Renta Network (RENTA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Renta Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010483 pada tahun 2025. Renta Network (RENTA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Renta Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011007 pada tahun 2026. Renta Network (RENTA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RENTA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.011557 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Renta Network (RENTA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RENTA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.012135 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Renta Network (RENTA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RENTA pada tahun 2029 ialah $ 0.012742 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Renta Network (RENTA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RENTA pada tahun 2030 ialah $ 0.013379 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Renta Network (RENTA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Renta Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021793. Renta Network (RENTA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Renta Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.035499. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010483 0.00%

2026 $ 0.011007 5.00%

2027 $ 0.011557 10.25%

2028 $ 0.012135 15.76%

2029 $ 0.012742 21.55%

2030 $ 0.013379 27.63%

2031 $ 0.014048 34.01%

2032 $ 0.014750 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.015488 47.75%

2034 $ 0.016262 55.13%

2035 $ 0.017075 62.89%

2036 $ 0.017929 71.03%

2037 $ 0.018825 79.59%

2038 $ 0.019767 88.56%

2039 $ 0.020755 97.99%

2040 $ 0.021793 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Renta Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.010483 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.010484 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.010493 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.010526 0.41% Ramalan HargaRenta Network (RENTA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RENTA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.010483 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRenta Network (RENTA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RENTA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010484 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRenta Network (RENTA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RENTA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010493 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRenta Network (RENTA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RENTA ialah $0.010526 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Renta Network Semasa Harga Semasa $ 0.010483$ 0.010483 $ 0.010483 Perubahan Harga (24J) +0.05% Modal Pasaran $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M Bekalan Peredaran 414.97M 414.97M 414.97M Kelantangan (24J) $ 3.71K$ 3.71K $ 3.71K Kelantangan (24J) -- Harga terkini RENTA ialah $ 0.010483. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.05%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.71K. Tambahan pula, RENTA mempunyai bekalan edaran sebanyak 414.97M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.35M. Lihat Harga Langsung RENTA

Renta Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Renta Network, harga semasa Renta Network ialah 0.010483USD. Bekalan edaran Renta Network(RENTA) ialah 0.00 RENTA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4.35M .

Renta Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Renta Network, harga semasa Renta Network ialah 0.010483USD. Bekalan edaran Renta Network(RENTA) ialah 0.00 RENTA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4.35M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000001 $ 0.010504 $ 0.010477

7 Hari 0.01% $ 0.000079 $ 0.010504 $ 0.01038

30 Hari 0.07% $ 0.000651 $ 0.012392 $ 0.008456 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Renta Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000001 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Renta Network didagangkan pada paras tertinggi $0.010504 dan paras terendah $0.01038 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RENTA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Renta Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.07% , mencerminkan kira-kira $0.000651 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RENTA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Renta Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh RENTA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Renta Network (RENTA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Renta Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RENTA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Renta Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RENTA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Renta Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RENTA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RENTA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Renta Network.

Mengapa Ramalan Harga RENTA Penting?

RENTA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRENTA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RENTA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RENTA pada bulan depan? Menurut Renta Network (RENTA) alat ramalan harga, harga RENTA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RENTA pada tahun 2026? Harga 1Renta Network (RENTA) hari ini ialah $0.010483 . Mengikut modul ramalan di atas, RENTA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RENTA pada tahun 2027? Renta Network (RENTA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RENTA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RENTA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Renta Network (RENTA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RENTA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Renta Network (RENTA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RENTA pada tahun 2030? Harga 1Renta Network (RENTA) hari ini ialah $0.010483 . Mengikut modul ramalan di atas, RENTA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RENTA untuk 2040? Renta Network (RENTA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RENTA menjelang tahun 2040.