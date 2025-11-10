PROJECT RESCUE (RESCUE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga PROJECT RESCUE untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RESCUE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga PROJECT RESCUE % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.1813 $0.1813 $0.1813 +0.77% USD Sebenarnya Ramalan PROJECT RESCUE Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) PROJECT RESCUE (RESCUE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, PROJECT RESCUE berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1813 pada tahun 2025. PROJECT RESCUE (RESCUE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, PROJECT RESCUE berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.190365 pada tahun 2026. PROJECT RESCUE (RESCUE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RESCUE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.199883 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. PROJECT RESCUE (RESCUE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RESCUE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.209877 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. PROJECT RESCUE (RESCUE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RESCUE pada tahun 2029 ialah $ 0.220371 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. PROJECT RESCUE (RESCUE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RESCUE pada tahun 2030 ialah $ 0.231389 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. PROJECT RESCUE (RESCUE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga PROJECT RESCUE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.376909. PROJECT RESCUE (RESCUE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga PROJECT RESCUE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.613946. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1813 0.00%

2026 $ 0.190365 5.00%

2027 $ 0.199883 10.25%

2028 $ 0.209877 15.76%

2029 $ 0.220371 21.55%

2030 $ 0.231389 27.63%

2031 $ 0.242959 34.01%

2032 $ 0.255107 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.267862 47.75%

2034 $ 0.281255 55.13%

2035 $ 0.295318 62.89%

2036 $ 0.310084 71.03%

2037 $ 0.325588 79.59%

2038 $ 0.341868 88.56%

2039 $ 0.358961 97.99%

2040 $ 0.376909 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga PROJECT RESCUE Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.1813 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.181324 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.181473 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.182045 0.41% Ramalan HargaPROJECT RESCUE (RESCUE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RESCUE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.1813 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaPROJECT RESCUE (RESCUE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi RESCUE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.181324 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaPROJECT RESCUE (RESCUE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RESCUE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.181473 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaPROJECT RESCUE (RESCUE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RESCUE ialah $0.182045 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga PROJECT RESCUE Semasa Harga Semasa $ 0.1813$ 0.1813 $ 0.1813 Perubahan Harga (24J) +0.77% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 69.24K$ 69.24K $ 69.24K Kelantangan (24J) -- Harga terkini RESCUE ialah $ 0.1813. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.77%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 69.24K. Tambahan pula, RESCUE mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung RESCUE

PROJECT RESCUE Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung PROJECT RESCUE, harga semasa PROJECT RESCUE ialah 0.1813USD. Bekalan edaran PROJECT RESCUE(RESCUE) ialah 0.00 RESCUE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.004000 $ 0.1831 $ 0.1756

7 Hari -0.08% $ -0.017199 $ 0.2 $ 0.1756

30 Hari 0.21% $ 0.032200 $ 0.2216 $ 0.1438 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PROJECT RESCUE telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.004000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, PROJECT RESCUE didagangkan pada paras tertinggi $0.2 dan paras terendah $0.1756 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RESCUE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, PROJECT RESCUE telah mengalami perubahan sebanyak 0.21% , mencerminkan kira-kira $0.032200 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RESCUE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga PROJECT RESCUE yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh RESCUE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga PROJECT RESCUE ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RESCUE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap PROJECT RESCUE untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RESCUE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga PROJECT RESCUE. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RESCUE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RESCUE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan PROJECT RESCUE.

Mengapa Ramalan Harga RESCUE Penting?

RESCUE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRESCUE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RESCUE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RESCUE pada bulan depan? Menurut PROJECT RESCUE (RESCUE) alat ramalan harga, harga RESCUE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RESCUE pada tahun 2026? Harga 1PROJECT RESCUE (RESCUE) hari ini ialah $0.1813 . Mengikut modul ramalan di atas, RESCUE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RESCUE pada tahun 2027? PROJECT RESCUE (RESCUE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RESCUE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RESCUE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, PROJECT RESCUE (RESCUE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RESCUE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, PROJECT RESCUE (RESCUE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RESCUE pada tahun 2030? Harga 1PROJECT RESCUE (RESCUE) hari ini ialah $0.1813 . Mengikut modul ramalan di atas, RESCUE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RESCUE untuk 2040? PROJECT RESCUE (RESCUE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RESCUE menjelang tahun 2040.