Retik Finance (RETIK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Retik Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RETIK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Retik Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00059 $0.00059 $0.00059 +0.08% USD Sebenarnya Ramalan Retik Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Retik Finance (RETIK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Retik Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00059 pada tahun 2025. Retik Finance (RETIK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Retik Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000619 pada tahun 2026. Retik Finance (RETIK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RETIK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000650 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Retik Finance (RETIK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RETIK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000682 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Retik Finance (RETIK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RETIK pada tahun 2029 ialah $ 0.000717 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Retik Finance (RETIK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RETIK pada tahun 2030 ialah $ 0.000753 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Retik Finance (RETIK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Retik Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001226. Retik Finance (RETIK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Retik Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001997. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00059 0.00%

2026 $ 0.000619 5.00%

2027 $ 0.000650 10.25%

2028 $ 0.000682 15.76%

2029 $ 0.000717 21.55%

2030 $ 0.000753 27.63%

2031 $ 0.000790 34.01%

2032 $ 0.000830 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000871 47.75%

2034 $ 0.000915 55.13%

2035 $ 0.000961 62.89%

2036 $ 0.001009 71.03%

2037 $ 0.001059 79.59%

2038 $ 0.001112 88.56%

2039 $ 0.001168 97.99%

2040 $ 0.001226 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Retik Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00059 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000590 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000590 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000592 0.41% Ramalan HargaRetik Finance (RETIK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RETIK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00059 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRetik Finance (RETIK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RETIK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000590 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRetik Finance (RETIK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RETIK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000590 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRetik Finance (RETIK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RETIK ialah $0.000592 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Retik Finance Semasa Harga Semasa $ 0.00059$ 0.00059 $ 0.00059 Perubahan Harga (24J) +0.08% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 16.95K$ 16.95K $ 16.95K Kelantangan (24J) -- Harga terkini RETIK ialah $ 0.00059. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.08%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 16.95K. Tambahan pula, RETIK mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung RETIK

Retik Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Retik Finance, harga semasa Retik Finance ialah 0.000589USD. Bekalan edaran Retik Finance(RETIK) ialah 0.00 RETIK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000001 $ 0.000599 $ 0.00058

7 Hari 0.00% $ 0.000002 $ 0.000787 $ 0.000551

30 Hari 0.06% $ 0.000030 $ 0.000787 $ 0.000400 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Retik Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000001 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Retik Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.000787 dan paras terendah $0.000551 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RETIK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Retik Finance telah mengalami perubahan sebanyak 0.06% , mencerminkan kira-kira $0.000030 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RETIK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Retik Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh RETIK

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Retik Finance (RETIK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Retik Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RETIK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Retik Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RETIK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Retik Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RETIK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RETIK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Retik Finance.

Mengapa Ramalan Harga RETIK Penting?

RETIK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRETIK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RETIK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RETIK pada bulan depan? Menurut Retik Finance (RETIK) alat ramalan harga, harga RETIK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RETIK pada tahun 2026? Harga 1Retik Finance (RETIK) hari ini ialah $0.00059 . Mengikut modul ramalan di atas, RETIK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RETIK pada tahun 2027? Retik Finance (RETIK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RETIK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RETIK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Retik Finance (RETIK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RETIK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Retik Finance (RETIK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RETIK pada tahun 2030? Harga 1Retik Finance (RETIK) hari ini ialah $0.00059 . Mengikut modul ramalan di atas, RETIK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RETIK untuk 2040? Retik Finance (RETIK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RETIK menjelang tahun 2040.