Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Retard Finder Coin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.007488 $0.007488 $0.007488 +0.25% USD Sebenarnya Ramalan Retard Finder Coin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Retard Finder Coin (RFC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Retard Finder Coin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007488 pada tahun 2025. Retard Finder Coin (RFC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Retard Finder Coin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007862 pada tahun 2026. Retard Finder Coin (RFC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RFC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.008255 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Retard Finder Coin (RFC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RFC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.008668 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Retard Finder Coin (RFC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RFC pada tahun 2029 ialah $ 0.009101 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Retard Finder Coin (RFC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RFC pada tahun 2030 ialah $ 0.009556 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Retard Finder Coin (RFC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Retard Finder Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015567. Retard Finder Coin (RFC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Retard Finder Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.025357. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007488 0.00%

2026 $ 0.007862 5.00%

2027 $ 0.008255 10.25%

2028 $ 0.008668 15.76%

2029 $ 0.009101 21.55%

2030 $ 0.009556 27.63%

2031 $ 0.010034 34.01%

2032 $ 0.010536 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.011063 47.75%

2034 $ 0.011616 55.13%

2035 $ 0.012197 62.89%

2036 $ 0.012807 71.03%

2037 $ 0.013447 79.59%

2038 $ 0.014119 88.56%

2039 $ 0.014825 97.99%

2040 $ 0.015567 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Retard Finder Coin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.007488 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.007489 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.007495 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.007518 0.41% Ramalan HargaRetard Finder Coin (RFC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RFC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.007488 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRetard Finder Coin (RFC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RFC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007489 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRetard Finder Coin (RFC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RFC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007495 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRetard Finder Coin (RFC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RFC ialah $0.007518 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Retard Finder Coin Semasa Harga Semasa $ 0.007488$ 0.007488 $ 0.007488 Perubahan Harga (24J) +0.25% Modal Pasaran $ 7.20M$ 7.20M $ 7.20M Bekalan Peredaran 961.55M 961.55M 961.55M Kelantangan (24J) $ 56.69K$ 56.69K $ 56.69K Kelantangan (24J) -- Harga terkini RFC ialah $ 0.007488. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.25%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.69K. Tambahan pula, RFC mempunyai bekalan edaran sebanyak 961.55M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 7.20M. Lihat Harga Langsung RFC

Retard Finder Coin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Retard Finder Coin, harga semasa Retard Finder Coin ialah 0.007492USD. Bekalan edaran Retard Finder Coin(RFC) ialah 0.00 RFC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $7.20M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000064 $ 0.007648 $ 0.00726

7 Hari 0.04% $ 0.000257 $ 0.009366 $ 0.00671

30 Hari -0.06% $ -0.000559 $ 0.0108 $ 0.005889 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Retard Finder Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000064 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Retard Finder Coin didagangkan pada paras tertinggi $0.009366 dan paras terendah $0.00671 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RFC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Retard Finder Coin telah mengalami perubahan sebanyak -0.06% , mencerminkan kira-kira $-0.000559 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RFC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Retard Finder Coin yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh RFC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Retard Finder Coin (RFC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Retard Finder Coin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RFC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Retard Finder Coin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RFC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Retard Finder Coin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RFC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RFC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Retard Finder Coin.

Mengapa Ramalan Harga RFC Penting?

RFC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRFC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RFC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RFC pada bulan depan? Menurut Retard Finder Coin (RFC) alat ramalan harga, harga RFC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RFC pada tahun 2026? Harga 1Retard Finder Coin (RFC) hari ini ialah $0.007488 . Mengikut modul ramalan di atas, RFC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RFC pada tahun 2027? Retard Finder Coin (RFC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RFC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RFC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Retard Finder Coin (RFC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RFC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Retard Finder Coin (RFC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RFC pada tahun 2030? Harga 1Retard Finder Coin (RFC) hari ini ialah $0.007488 . Mengikut modul ramalan di atas, RFC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RFC untuk 2040? Retard Finder Coin (RFC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RFC menjelang tahun 2040.