Rivalz Network (RIZ) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Rivalz Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RIZ yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli RIZ

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Rivalz Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.001689 $0.001689 $0.001689 -1.11% USD Sebenarnya Ramalan Rivalz Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Rivalz Network (RIZ) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Rivalz Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001689 pada tahun 2025. Rivalz Network (RIZ) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Rivalz Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001773 pada tahun 2026. Rivalz Network (RIZ) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RIZ yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001862 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Rivalz Network (RIZ) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RIZ yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001955 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Rivalz Network (RIZ) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RIZ pada tahun 2029 ialah $ 0.002052 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Rivalz Network (RIZ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RIZ pada tahun 2030 ialah $ 0.002155 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Rivalz Network (RIZ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Rivalz Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003511. Rivalz Network (RIZ) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Rivalz Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005719. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001689 0.00%

2026 $ 0.001773 5.00%

2027 $ 0.001862 10.25%

2028 $ 0.001955 15.76%

2029 $ 0.002052 21.55%

2030 $ 0.002155 27.63%

2031 $ 0.002263 34.01%

2032 $ 0.002376 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002495 47.75%

2034 $ 0.002620 55.13%

2035 $ 0.002751 62.89%

2036 $ 0.002888 71.03%

2037 $ 0.003033 79.59%

2038 $ 0.003184 88.56%

2039 $ 0.003344 97.99%

2040 $ 0.003511 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Rivalz Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001689 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001689 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001690 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001695 0.41% Ramalan HargaRivalz Network (RIZ) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RIZ pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001689 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRivalz Network (RIZ) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RIZ, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001689 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRivalz Network (RIZ) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RIZ, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001690 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRivalz Network (RIZ)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RIZ ialah $0.001695 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Rivalz Network Semasa Harga Semasa $ 0.001689$ 0.001689 $ 0.001689 Perubahan Harga (24J) -1.11% Modal Pasaran $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Bekalan Peredaran 1.15B 1.15B 1.15B Kelantangan (24J) $ 56.55K$ 56.55K $ 56.55K Kelantangan (24J) -- Harga terkini RIZ ialah $ 0.001689. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.11%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.55K. Tambahan pula, RIZ mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.15B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.94M. Lihat Harga Langsung RIZ

Cara Membeli Rivalz Network (RIZ) Cuba beli RIZ? Anda kini boleh membeli RIZ melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Rivalz Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli RIZSekarang

Rivalz Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Rivalz Network, harga semasa Rivalz Network ialah 0.001689USD. Bekalan edaran Rivalz Network(RIZ) ialah 0.00 RIZ , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.94M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.05% $ -0.000105 $ 0.001826 $ 0.001687

7 Hari -0.14% $ -0.000289 $ 0.001993 $ 0.001687

30 Hari -0.12% $ -0.000239 $ 0.002305 $ 0.001552 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Rivalz Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000105 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Rivalz Network didagangkan pada paras tertinggi $0.001993 dan paras terendah $0.001687 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RIZ untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Rivalz Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.12% , mencerminkan kira-kira $-0.000239 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RIZ berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Rivalz Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh RIZ

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Rivalz Network (RIZ) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Rivalz Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RIZ berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Rivalz Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RIZ, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Rivalz Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RIZ. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RIZ untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Rivalz Network.

Mengapa Ramalan Harga RIZ Penting?

RIZ Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRIZ berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RIZ akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RIZ pada bulan depan? Menurut Rivalz Network (RIZ) alat ramalan harga, harga RIZ yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RIZ pada tahun 2026? Harga 1Rivalz Network (RIZ) hari ini ialah $0.001689 . Mengikut modul ramalan di atas, RIZ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RIZ pada tahun 2027? Rivalz Network (RIZ) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RIZ menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RIZ pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Rivalz Network (RIZ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RIZ pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Rivalz Network (RIZ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RIZ pada tahun 2030? Harga 1Rivalz Network (RIZ) hari ini ialah $0.001689 . Mengikut modul ramalan di atas, RIZ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RIZ untuk 2040? Rivalz Network (RIZ) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RIZ menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang