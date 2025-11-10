Rizenet Token (RIZE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Rizenet Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RIZE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. Rizenet Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Rizenet Token (RIZE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Rizenet Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.01055 pada tahun 2025. Rizenet Token (RIZE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Rizenet Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011077 pada tahun 2026. Rizenet Token (RIZE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RIZE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.011631 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Rizenet Token (RIZE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RIZE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.012212 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Rizenet Token (RIZE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RIZE pada tahun 2029 ialah $ 0.012823 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Rizenet Token (RIZE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RIZE pada tahun 2030 ialah $ 0.013464 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Rizenet Token (RIZE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Rizenet Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021932. Rizenet Token (RIZE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Rizenet Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.035726.

2026 $ 0.011077 5.00%

2027 $ 0.011631 10.25%

2028 $ 0.012212 15.76%

2029 $ 0.012823 21.55%

2030 $ 0.013464 27.63%

2031 $ 0.014138 34.01%

2032 $ 0.014844 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.015587 47.75%

2034 $ 0.016366 55.13%

2035 $ 0.017184 62.89%

2036 $ 0.018044 71.03%

2037 $ 0.018946 79.59%

2038 $ 0.019893 88.56%

2039 $ 0.020888 97.99%

Ramalan Harga Rizenet Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari

November 11, 2025(Esok) $ 0.010551 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.010560 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.010593 0.41% Ramalan HargaRizenet Token (RIZE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RIZE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.01055 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRizenet Token (RIZE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi RIZE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010551 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRizenet Token (RIZE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RIZE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010560 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRizenet Token (RIZE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RIZE ialah $0.010593 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Rizenet Token Semasa Harga Semasa $ 0.01055$ 0.01055 $ 0.01055 Perubahan Harga (24J) -0.18% Modal Pasaran $ 10.24M$ 10.24M $ 10.24M Bekalan Peredaran 971.01M 971.01M 971.01M Kelantangan (24J) $ 22.74K$ 22.74K $ 22.74K Kelantangan (24J) -- Harga terkini RIZE ialah $ 0.01055. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.18%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 22.74K. Tambahan pula, RIZE mempunyai bekalan edaran sebanyak 971.01M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 10.24M. Lihat Harga Langsung RIZE

Rizenet Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Rizenet Token, harga semasa Rizenet Token ialah 0.01055USD. Bekalan edaran Rizenet Token(RIZE) ialah 0.00 RIZE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $10.24M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000179 $ 0.01057 $ 0.01016

7 Hari -0.13% $ -0.00162 $ 0.01333 $ 0.01

30 Hari -0.27% $ -0.00395 $ 0.02068 $ 0.00999 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Rizenet Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000179 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Rizenet Token didagangkan pada paras tertinggi $0.01333 dan paras terendah $0.01 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.13% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RIZE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Rizenet Token telah mengalami perubahan sebanyak -0.27% , mencerminkan kira-kira $-0.00395 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RIZE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Rizenet Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh RIZE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Rizenet Token (RIZE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Rizenet Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RIZE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Rizenet Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RIZE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Rizenet Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RIZE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RIZE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Rizenet Token.

Mengapa Ramalan Harga RIZE Penting?

RIZE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

