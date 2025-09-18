Arkaine (RKNE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Arkaine untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RKNE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Statistik Harga Arkaine Semasa Harga Semasa $ 0.0199999$ 0.0199999 $ 0.0199999 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) 0.00% Harga terkini RKNE ialah $ 0.0199999. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Tambahan pula, RKNE mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung RKNE

Arkaine Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Arkaine, harga semasa Arkaine ialah 0.019999USD. Bekalan edaran Arkaine(RKNE) ialah 0.00 RKNE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.019999 $ 0.019999

7 Hari 0.43% $ 0.006000 $ 0.029444 $ 0.003130

30 Hari 8.62% $ 0.017921 $ 0.031 $ 0.002005 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Arkaine telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Arkaine didagangkan pada paras tertinggi $0.029444 dan paras terendah $0.003130 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.43% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RKNE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Arkaine telah mengalami perubahan sebanyak 8.62% , mencerminkan kira-kira $0.017921 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RKNE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Arkaine yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh RKNE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Arkaine (RKNE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Arkaine ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RKNE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Arkaine untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RKNE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Arkaine. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RKNE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RKNE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Arkaine.

Mengapa Ramalan Harga RKNE Penting?

RKNE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRKNE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RKNE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RKNE pada bulan depan? Menurut Arkaine (RKNE) alat ramalan harga, harga RKNE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RKNE pada tahun 2026? Harga 1Arkaine (RKNE) hari ini ialah $0.019999 . Mengikut modul ramalan di atas, RKNE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RKNE pada tahun 2027? Arkaine (RKNE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RKNE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RKNE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Arkaine (RKNE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RKNE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Arkaine (RKNE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RKNE pada tahun 2030? Harga 1Arkaine (RKNE) hari ini ialah $0.019999 . Mengikut modul ramalan di atas, RKNE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RKNE untuk 2040? Arkaine (RKNE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RKNE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang