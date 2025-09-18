Reality Metaverse (RMV) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Reality Metaverse untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RMV yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Reality Metaverse % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00266 $0.00266 $0.00266 +0.37% USD Sebenarnya Ramalan Reality Metaverse Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Reality Metaverse (RMV) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Reality Metaverse berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00266 pada tahun 2025. Reality Metaverse (RMV) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Reality Metaverse berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002793 pada tahun 2026. Reality Metaverse (RMV) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RMV yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002932 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Reality Metaverse (RMV) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RMV yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003079 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Reality Metaverse (RMV) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RMV pada tahun 2029 ialah $ 0.003233 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Reality Metaverse (RMV) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RMV pada tahun 2030 ialah $ 0.003394 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Reality Metaverse (RMV) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Reality Metaverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005529. Reality Metaverse (RMV) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Reality Metaverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009007. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00266 0.00%

2040 $ 0.005529 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Reality Metaverse Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00266 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002660 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002662 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002670 0.41% Ramalan HargaReality Metaverse (RMV) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RMV pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00266 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaReality Metaverse (RMV) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RMV, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002660 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaReality Metaverse (RMV) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RMV, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002662 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaReality Metaverse (RMV)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RMV ialah $0.002670 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Reality Metaverse Semasa Harga Semasa $ 0.00266$ 0.00266 $ 0.00266 Perubahan Harga (24J) +0.37% Modal Pasaran $ 664.72K$ 664.72K $ 664.72K Bekalan Peredaran 249.89M 249.89M 249.89M Kelantangan (24J) $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Kelantangan (24J) -- Harga terkini RMV ialah $ 0.00266. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.37%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 14.59K. Tambahan pula, RMV mempunyai bekalan edaran sebanyak 249.89M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 664.72K. Lihat Harga Langsung RMV

Reality Metaverse Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Reality Metaverse, harga semasa Reality Metaverse ialah 0.00266USD. Bekalan edaran Reality Metaverse(RMV) ialah 0.00 RMV , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $664.72K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000020 $ 0.0027 $ 0.00263

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.00294 $ 0.0025

30 Hari 0.05% $ 0.000119 $ 0.00359 $ 0.00226 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Reality Metaverse telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000020 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Reality Metaverse didagangkan pada paras tertinggi $0.00294 dan paras terendah $0.0025 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RMV untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Reality Metaverse telah mengalami perubahan sebanyak 0.05% , mencerminkan kira-kira $0.000119 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RMV berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Reality Metaverse yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh RMV

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Reality Metaverse (RMV) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Reality Metaverse ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RMV berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Reality Metaverse untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RMV, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Reality Metaverse. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RMV. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RMV untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Reality Metaverse.

Mengapa Ramalan Harga RMV Penting?

RMV Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRMV berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RMV akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RMV pada bulan depan? Menurut Reality Metaverse (RMV) alat ramalan harga, harga RMV yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RMV pada tahun 2026? Harga 1Reality Metaverse (RMV) hari ini ialah $0.00266 . Mengikut modul ramalan di atas, RMV akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RMV pada tahun 2027? Reality Metaverse (RMV) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RMV menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RMV pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Reality Metaverse (RMV) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RMV pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Reality Metaverse (RMV) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RMV pada tahun 2030? Harga 1Reality Metaverse (RMV) hari ini ialah $0.00266 . Mengikut modul ramalan di atas, RMV akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RMV untuk 2040? Reality Metaverse (RMV) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RMV menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang