ROCK (ROCK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga ROCK untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ROCK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ROCK

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga ROCK % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02252 $0.02252 $0.02252 0.00% USD Sebenarnya Ramalan ROCK Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) ROCK (ROCK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, ROCK berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02252 pada tahun 2025. ROCK (ROCK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, ROCK berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023646 pada tahun 2026. ROCK (ROCK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ROCK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.024828 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. ROCK (ROCK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ROCK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.026069 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. ROCK (ROCK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ROCK pada tahun 2029 ialah $ 0.027373 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. ROCK (ROCK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ROCK pada tahun 2030 ialah $ 0.028741 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. ROCK (ROCK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga ROCK berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.046817. ROCK (ROCK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga ROCK berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.076260. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02252 0.00%

2026 $ 0.023646 5.00%

2027 $ 0.024828 10.25%

2028 $ 0.026069 15.76%

2029 $ 0.027373 21.55%

2030 $ 0.028741 27.63%

2031 $ 0.030178 34.01%

2032 $ 0.031687 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.033272 47.75%

2034 $ 0.034935 55.13%

2035 $ 0.036682 62.89%

2036 $ 0.038516 71.03%

2037 $ 0.040442 79.59%

2038 $ 0.042464 88.56%

2039 $ 0.044588 97.99%

2040 $ 0.046817 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga ROCK Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02252 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.022523 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.022541 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.022612 0.41% Ramalan HargaROCK (ROCK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ROCK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02252 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaROCK (ROCK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ROCK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022523 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaROCK (ROCK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ROCK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022541 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaROCK (ROCK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ROCK ialah $0.022612 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga ROCK Semasa Harga Semasa $ 0.02252$ 0.02252 $ 0.02252 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Bekalan Peredaran 190.61M 190.61M 190.61M Kelantangan (24J) $ 23.76$ 23.76 $ 23.76 Kelantangan (24J) +23.76% Harga terkini ROCK ialah $ 0.02252. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 23.76. Tambahan pula, ROCK mempunyai bekalan edaran sebanyak 190.61M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.29M. Lihat Harga Langsung ROCK

Cara Membeli ROCK (ROCK) Cuba beli ROCK? Anda kini boleh membeli ROCK melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli ROCK dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ROCKSekarang

ROCK Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung ROCK, harga semasa ROCK ialah 0.02252USD. Bekalan edaran ROCK(ROCK) ialah 0.00 ROCK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4.29M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000769 $ 0.02252 $ 0.02175

7 Hari -0.10% $ -0.002730 $ 0.02525 $ 0.02031

30 Hari -0.10% $ -0.002620 $ 0.03524 $ 0.02031 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROCK telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000769 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, ROCK didagangkan pada paras tertinggi $0.02525 dan paras terendah $0.02031 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ROCK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, ROCK telah mengalami perubahan sebanyak -0.10% , mencerminkan kira-kira $-0.002620 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ROCK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga ROCK yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ROCK

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga ROCK (ROCK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga ROCK ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ROCK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap ROCK untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ROCK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga ROCK. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ROCK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ROCK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan ROCK.

Mengapa Ramalan Harga ROCK Penting?

ROCK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahROCK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ROCK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ROCK pada bulan depan? Menurut ROCK (ROCK) alat ramalan harga, harga ROCK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ROCK pada tahun 2026? Harga 1ROCK (ROCK) hari ini ialah $0.02252 . Mengikut modul ramalan di atas, ROCK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ROCK pada tahun 2027? ROCK (ROCK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ROCK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ROCK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, ROCK (ROCK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ROCK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, ROCK (ROCK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ROCK pada tahun 2030? Harga 1ROCK (ROCK) hari ini ialah $0.02252 . Mengikut modul ramalan di atas, ROCK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ROCK untuk 2040? ROCK (ROCK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ROCK menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang