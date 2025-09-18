The Root Network (ROOT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga The Root Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ROOT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga The Root Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.002582 $0.002582 $0.002582 +0.70% USD Sebenarnya Ramalan The Root Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) The Root Network (ROOT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, The Root Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002582 pada tahun 2025. The Root Network (ROOT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, The Root Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002711 pada tahun 2026. The Root Network (ROOT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ROOT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002846 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. The Root Network (ROOT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ROOT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002988 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. The Root Network (ROOT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ROOT pada tahun 2029 ialah $ 0.003138 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. The Root Network (ROOT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ROOT pada tahun 2030 ialah $ 0.003295 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. The Root Network (ROOT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga The Root Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005367. The Root Network (ROOT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga The Root Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008743. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002582 0.00%

2026 $ 0.002711 5.00%

2027 $ 0.002846 10.25%

2028 $ 0.002988 15.76%

2029 $ 0.003138 21.55%

2030 $ 0.003295 27.63%

2031 $ 0.003460 34.01%

2032 $ 0.003633 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003814 47.75%

2034 $ 0.004005 55.13%

2035 $ 0.004205 62.89%

2036 $ 0.004416 71.03%

2037 $ 0.004636 79.59%

2038 $ 0.004868 88.56%

2039 $ 0.005112 97.99%

2040 $ 0.005367 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga The Root Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002582 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002582 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002584 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002592 0.41% Ramalan HargaThe Root Network (ROOT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ROOT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002582 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaThe Root Network (ROOT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ROOT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002582 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaThe Root Network (ROOT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ROOT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002584 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaThe Root Network (ROOT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ROOT ialah $0.002592 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga The Root Network Semasa Harga Semasa $ 0.002582$ 0.002582 $ 0.002582 Perubahan Harga (24J) +0.70% Modal Pasaran $ 9.66M$ 9.66M $ 9.66M Bekalan Peredaran 3.74B 3.74B 3.74B Kelantangan (24J) $ 107.61K$ 107.61K $ 107.61K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ROOT ialah $ 0.002582. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.70%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 107.61K. Tambahan pula, ROOT mempunyai bekalan edaran sebanyak 3.74B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 9.66M. Lihat Harga Langsung ROOT

Cara Membeli The Root Network (ROOT) Cuba beli ROOT? Anda kini boleh membeli ROOT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

The Root Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung The Root Network, harga semasa The Root Network ialah 0.002581USD. Bekalan edaran The Root Network(ROOT) ialah 0.00 ROOT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $9.66M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000020 $ 0.002623 $ 0.002481

7 Hari -0.03% $ -0.000098 $ 0.00278 $ 0.002438

30 Hari -0.24% $ -0.000860 $ 0.004165 $ 0.002438 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, The Root Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000020 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, The Root Network didagangkan pada paras tertinggi $0.00278 dan paras terendah $0.002438 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ROOT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, The Root Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.24% , mencerminkan kira-kira $-0.000860 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ROOT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga The Root Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ROOT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga The Root Network (ROOT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga The Root Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ROOT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap The Root Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ROOT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga The Root Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ROOT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ROOT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan The Root Network.

Mengapa Ramalan Harga ROOT Penting?

ROOT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahROOT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ROOT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ROOT pada bulan depan? Menurut The Root Network (ROOT) alat ramalan harga, harga ROOT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ROOT pada tahun 2026? Harga 1The Root Network (ROOT) hari ini ialah $0.002582 . Mengikut modul ramalan di atas, ROOT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ROOT pada tahun 2027? The Root Network (ROOT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ROOT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ROOT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, The Root Network (ROOT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ROOT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, The Root Network (ROOT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ROOT pada tahun 2030? Harga 1The Root Network (ROOT) hari ini ialah $0.002582 . Mengikut modul ramalan di atas, ROOT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ROOT untuk 2040? The Root Network (ROOT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ROOT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang