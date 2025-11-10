ROVR Network (ROVR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga ROVR Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ROVR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ROVR

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga ROVR Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.009472 $0.009472 $0.009472 +0.46% USD Sebenarnya Ramalan ROVR Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) ROVR Network (ROVR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, ROVR Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009472 pada tahun 2025. ROVR Network (ROVR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, ROVR Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009945 pada tahun 2026. ROVR Network (ROVR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ROVR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.010442 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. ROVR Network (ROVR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ROVR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.010965 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. ROVR Network (ROVR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ROVR pada tahun 2029 ialah $ 0.011513 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. ROVR Network (ROVR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ROVR pada tahun 2030 ialah $ 0.012088 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. ROVR Network (ROVR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga ROVR Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019691. ROVR Network (ROVR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga ROVR Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.032075. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.009472 0.00%

2026 $ 0.009945 5.00%

2027 $ 0.010442 10.25%

2028 $ 0.010965 15.76%

2029 $ 0.011513 21.55%

2030 $ 0.012088 27.63%

2031 $ 0.012693 34.01%

2032 $ 0.013328 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.013994 47.75%

2034 $ 0.014694 55.13%

2035 $ 0.015428 62.89%

2036 $ 0.016200 71.03%

2037 $ 0.017010 79.59%

2038 $ 0.017860 88.56%

2039 $ 0.018753 97.99%

2040 $ 0.019691 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga ROVR Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.009472 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.009473 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.009481 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.009510 0.41% Ramalan HargaROVR Network (ROVR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ROVR pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.009472 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaROVR Network (ROVR) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ROVR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009473 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaROVR Network (ROVR) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ROVR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009481 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaROVR Network (ROVR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ROVR ialah $0.009510 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga ROVR Network Semasa Harga Semasa $ 0.009472$ 0.009472 $ 0.009472 Perubahan Harga (24J) +0.46% Modal Pasaran $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Bekalan Peredaran 215.29M 215.29M 215.29M Kelantangan (24J) $ 91.09K$ 91.09K $ 91.09K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ROVR ialah $ 0.009472. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.46%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 91.09K. Tambahan pula, ROVR mempunyai bekalan edaran sebanyak 215.29M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.04M. Lihat Harga Langsung ROVR

Cara Membeli ROVR Network (ROVR) Cuba beli ROVR? Anda kini boleh membeli ROVR melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli ROVR Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ROVRSekarang

ROVR Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung ROVR Network, harga semasa ROVR Network ialah 0.009471USD. Bekalan edaran ROVR Network(ROVR) ialah 0.00 ROVR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2.04M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000032 $ 0.009629 $ 0.009289

7 Hari 0.03% $ 0.000232 $ 0.009629 $ 0.009058

30 Hari -0.15% $ -0.001691 $ 0.01126 $ 0.009058 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROVR Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000032 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, ROVR Network didagangkan pada paras tertinggi $0.009629 dan paras terendah $0.009058 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ROVR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, ROVR Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.15% , mencerminkan kira-kira $-0.001691 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ROVR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga ROVR Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ROVR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga ROVR Network (ROVR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga ROVR Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ROVR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap ROVR Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ROVR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga ROVR Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ROVR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ROVR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan ROVR Network.

Mengapa Ramalan Harga ROVR Penting?

ROVR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahROVR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ROVR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ROVR pada bulan depan? Menurut ROVR Network (ROVR) alat ramalan harga, harga ROVR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ROVR pada tahun 2026? Harga 1ROVR Network (ROVR) hari ini ialah $0.009472 . Mengikut modul ramalan di atas, ROVR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ROVR pada tahun 2027? ROVR Network (ROVR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ROVR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ROVR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, ROVR Network (ROVR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ROVR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, ROVR Network (ROVR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ROVR pada tahun 2030? Harga 1ROVR Network (ROVR) hari ini ialah $0.009472 . Mengikut modul ramalan di atas, ROVR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ROVR untuk 2040? ROVR Network (ROVR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ROVR menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang