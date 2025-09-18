THORChain (RUNE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga THORChain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RUNE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) THORChain (RUNE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, THORChain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.336 pada tahun 2025. THORChain (RUNE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, THORChain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.4028 pada tahun 2026. THORChain (RUNE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RUNE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.4729 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. THORChain (RUNE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RUNE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.5465 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. THORChain (RUNE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RUNE pada tahun 2029 ialah $ 1.6239 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. THORChain (RUNE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RUNE pada tahun 2030 ialah $ 1.7051 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. THORChain (RUNE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga THORChain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.7774. THORChain (RUNE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga THORChain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.5241.

2026 $ 1.4028 5.00%

2027 $ 1.4729 10.25%

2028 $ 1.5465 15.76%

2029 $ 1.6239 21.55%

2030 $ 1.7051 27.63%

2031 $ 1.7903 34.01%

2032 $ 1.8798 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.9738 47.75%

2034 $ 2.0725 55.13%

2035 $ 2.1762 62.89%

2036 $ 2.2850 71.03%

2037 $ 2.3992 79.59%

2038 $ 2.5192 88.56%

2039 $ 2.6451 97.99%

2040 $ 2.7774 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga THORChain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.336 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.3361 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.3372 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.3414 0.41% Ramalan HargaTHORChain (RUNE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RUNE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.336 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTHORChain (RUNE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RUNE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.3361 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTHORChain (RUNE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RUNE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.3372 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTHORChain (RUNE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RUNE ialah $1.3414 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga THORChain Semasa Harga Semasa $ 1.336$ 1.336 $ 1.336 Perubahan Harga (24J) +6.20% Modal Pasaran $ 469.34M$ 469.34M $ 469.34M Bekalan Peredaran 351.30M 351.30M 351.30M Kelantangan (24J) $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Harga terkini RUNE ialah $ 1.336. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +6.20%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.99M. Tambahan pula, RUNE mempunyai bekalan edaran sebanyak 351.30M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 469.34M.

THORChain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung THORChain, harga semasa THORChain ialah 1.336USD. Bekalan edaran THORChain(RUNE) ialah 0.00 RUNE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $469.34M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.060000 $ 1.34 $ 1.251

7 Hari 0.05% $ 0.067000 $ 1.348 $ 1.245

30 Hari 0.00% $ 0.004000 $ 1.394 $ 1.118 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, THORChain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.060000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, THORChain didagangkan pada paras tertinggi $1.348 dan paras terendah $1.245 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RUNE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, THORChain telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0.004000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RUNE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga THORChain yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh RUNE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga THORChain (RUNE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga THORChain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RUNE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap THORChain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RUNE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga THORChain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RUNE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RUNE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan THORChain.

Mengapa Ramalan Harga RUNE Penting?

RUNE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

