RocketX exchange (RVF) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga RocketX exchange untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak RVF yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli RVF

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga RocketX exchange % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.06969 $0.06969 $0.06969 +0.56% USD Sebenarnya Ramalan RocketX exchange Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) RocketX exchange (RVF) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, RocketX exchange berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.06969 pada tahun 2025. RocketX exchange (RVF) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, RocketX exchange berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.073174 pada tahun 2026. RocketX exchange (RVF) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RVF yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.076833 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. RocketX exchange (RVF) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan RVF yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.080674 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. RocketX exchange (RVF) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RVF pada tahun 2029 ialah $ 0.084708 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. RocketX exchange (RVF) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RVF pada tahun 2030 ialah $ 0.088944 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. RocketX exchange (RVF) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga RocketX exchange berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.144880. RocketX exchange (RVF) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga RocketX exchange berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.235995. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.06969 0.00%

2026 $ 0.073174 5.00%

2027 $ 0.076833 10.25%

2028 $ 0.080674 15.76%

2029 $ 0.084708 21.55%

2030 $ 0.088944 27.63%

2031 $ 0.093391 34.01%

2032 $ 0.098060 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.102963 47.75%

2034 $ 0.108112 55.13%

2035 $ 0.113517 62.89%

2036 $ 0.119193 71.03%

2037 $ 0.125153 79.59%

2038 $ 0.131410 88.56%

2039 $ 0.137981 97.99%

2040 $ 0.144880 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga RocketX exchange Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.06969 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.069699 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.069756 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.069976 0.41% Ramalan HargaRocketX exchange (RVF) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk RVF pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.06969 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRocketX exchange (RVF) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi RVF, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.069699 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRocketX exchange (RVF) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi RVF, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.069756 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRocketX exchange (RVF)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk RVF ialah $0.069976 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga RocketX exchange Semasa Harga Semasa $ 0.06969$ 0.06969 $ 0.06969 Perubahan Harga (24J) +0.56% Modal Pasaran $ 6.53M$ 6.53M $ 6.53M Bekalan Peredaran 93.69M 93.69M 93.69M Kelantangan (24J) $ 2.72K$ 2.72K $ 2.72K Kelantangan (24J) -- Harga terkini RVF ialah $ 0.06969. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.56%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.72K. Tambahan pula, RVF mempunyai bekalan edaran sebanyak 93.69M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 6.53M. Lihat Harga Langsung RVF

Cara Membeli RocketX exchange (RVF) Cuba beli RVF? Anda kini boleh membeli RVF melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli RocketX exchange dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli RVFSekarang

RocketX exchange Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung RocketX exchange, harga semasa RocketX exchange ialah 0.06969USD. Bekalan edaran RocketX exchange(RVF) ialah 0.00 RVF , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $6.53M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000799 $ 0.0705 $ 0.06911

7 Hari 0.01% $ 0.000429 $ 0.0732 $ 0.06911

30 Hari -0.04% $ -0.003640 $ 0.07682 $ 0.06799 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RocketX exchange telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000799 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, RocketX exchange didagangkan pada paras tertinggi $0.0732 dan paras terendah $0.06911 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi RVF untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, RocketX exchange telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.003640 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa RVF berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga RocketX exchange yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh RVF

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga RocketX exchange (RVF) Berfungsi? Modul Ramalan Harga RocketX exchange ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan RVF berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap RocketX exchange untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi RVF, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga RocketX exchange. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan RVF. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum RVF untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan RocketX exchange.

Mengapa Ramalan Harga RVF Penting?

RVF Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahRVF berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,RVF akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga RVF pada bulan depan? Menurut RocketX exchange (RVF) alat ramalan harga, harga RVF yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 RVF pada tahun 2026? Harga 1RocketX exchange (RVF) hari ini ialah $0.06969 . Mengikut modul ramalan di atas, RVF akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga RVF pada tahun 2027? RocketX exchange (RVF) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 RVF menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga RVF pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, RocketX exchange (RVF) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga RVF pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, RocketX exchange (RVF) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 RVF pada tahun 2030? Harga 1RocketX exchange (RVF) hari ini ialah $0.06969 . Mengikut modul ramalan di atas, RVF akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga RVF untuk 2040? RocketX exchange (RVF) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 RVF menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang