Dapatkan ramalan harga SharpLink Gaming untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SBETON yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga SharpLink Gaming % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $12.54 $12.54 $12.54 +3.98% USD Sebenarnya Ramalan SharpLink Gaming Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) SharpLink Gaming (SBETON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, SharpLink Gaming berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 12.54 pada tahun 2025. SharpLink Gaming (SBETON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, SharpLink Gaming berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 13.167 pada tahun 2026. SharpLink Gaming (SBETON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SBETON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 13.8253 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. SharpLink Gaming (SBETON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SBETON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 14.5166 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. SharpLink Gaming (SBETON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SBETON pada tahun 2029 ialah $ 15.2424 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. SharpLink Gaming (SBETON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SBETON pada tahun 2030 ialah $ 16.0045 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. SharpLink Gaming (SBETON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga SharpLink Gaming berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 26.0697. SharpLink Gaming (SBETON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga SharpLink Gaming berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 42.4648. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 12.54 0.00%

2026 $ 13.167 5.00%

2027 $ 13.8253 10.25%

2028 $ 14.5166 15.76%

2029 $ 15.2424 21.55%

2030 $ 16.0045 27.63%

2031 $ 16.8047 34.01%

2032 $ 17.6450 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 18.5272 47.75%

2034 $ 19.4536 55.13%

2035 $ 20.4263 62.89%

2036 $ 21.4476 71.03%

2037 $ 22.5200 79.59%

2038 $ 23.6460 88.56%

2039 $ 24.8283 97.99%

2040 $ 26.0697 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga SharpLink Gaming Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 12.54 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 12.5417 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 12.5520 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 12.5915 0.41% Ramalan HargaSharpLink Gaming (SBETON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SBETON pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $12.54 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSharpLink Gaming (SBETON) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi SBETON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $12.5417 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSharpLink Gaming (SBETON) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SBETON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $12.5520 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSharpLink Gaming (SBETON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SBETON ialah $12.5915 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga SharpLink Gaming Semasa Harga Semasa $ 12.54$ 12.54 $ 12.54 Perubahan Harga (24J) +3.98% Modal Pasaran $ 202.78K$ 202.78K $ 202.78K Bekalan Peredaran 16.17K 16.17K 16.17K Kelantangan (24J) $ 59.06K$ 59.06K $ 59.06K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SBETON ialah $ 12.54. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.98%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.06K. Tambahan pula, SBETON mempunyai bekalan edaran sebanyak 16.17K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 202.78K. Lihat Harga Langsung SBETON

SharpLink Gaming Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung SharpLink Gaming, harga semasa SharpLink Gaming ialah 12.54USD. Bekalan edaran SharpLink Gaming(SBETON) ialah 0.00 SBETON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $202.78K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.569999 $ 12.57 $ 11.9

7 Hari -0.08% $ -1.1800 $ 13.73 $ 10.74

30 Hari -0.15% $ -2.3400 $ 16.18 $ 10.74 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SharpLink Gaming telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.569999 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, SharpLink Gaming didagangkan pada paras tertinggi $13.73 dan paras terendah $10.74 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SBETON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, SharpLink Gaming telah mengalami perubahan sebanyak -0.15% , mencerminkan kira-kira $-2.3400 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SBETON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga SharpLink Gaming yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SBETON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga SharpLink Gaming (SBETON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga SharpLink Gaming ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SBETON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap SharpLink Gaming untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SBETON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga SharpLink Gaming. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SBETON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SBETON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan SharpLink Gaming.

Mengapa Ramalan Harga SBETON Penting?

SBETON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSBETON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SBETON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SBETON pada bulan depan? Menurut SharpLink Gaming (SBETON) alat ramalan harga, harga SBETON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SBETON pada tahun 2026? Harga 1SharpLink Gaming (SBETON) hari ini ialah $12.54 . Mengikut modul ramalan di atas, SBETON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SBETON pada tahun 2027? SharpLink Gaming (SBETON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SBETON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SBETON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, SharpLink Gaming (SBETON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SBETON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, SharpLink Gaming (SBETON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SBETON pada tahun 2030? Harga 1SharpLink Gaming (SBETON) hari ini ialah $12.54 . Mengikut modul ramalan di atas, SBETON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SBETON untuk 2040? SharpLink Gaming (SBETON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SBETON menjelang tahun 2040.