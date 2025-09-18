Soulbound TV (SBX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Soulbound TV untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SBX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Soulbound TV % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.000255 $0.000255 $0.000255 +302.20% USD Sebenarnya Ramalan Soulbound TV Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Soulbound TV (SBX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Soulbound TV berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000255 pada tahun 2025. Soulbound TV (SBX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Soulbound TV berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000267 pada tahun 2026. Soulbound TV (SBX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SBX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000281 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Soulbound TV (SBX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SBX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000295 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Soulbound TV (SBX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SBX pada tahun 2029 ialah $ 0.000309 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Soulbound TV (SBX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SBX pada tahun 2030 ialah $ 0.000325 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Soulbound TV (SBX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Soulbound TV berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000530. Soulbound TV (SBX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Soulbound TV berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000863. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000255 0.00%

2026 $ 0.000267 5.00%

2027 $ 0.000281 10.25%

2028 $ 0.000295 15.76%

2029 $ 0.000309 21.55%

2030 $ 0.000325 27.63%

2031 $ 0.000341 34.01%

2032 $ 0.000358 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000376 47.75%

2034 $ 0.000395 55.13%

2035 $ 0.000415 62.89%

2036 $ 0.000436 71.03%

2037 $ 0.000457 79.59%

2038 $ 0.000480 88.56%

2039 $ 0.000504 97.99%

2040 $ 0.000530 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Soulbound TV Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000255 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000255 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000255 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000256 0.41% Ramalan HargaSoulbound TV (SBX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SBX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000255 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSoulbound TV (SBX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SBX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000255 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSoulbound TV (SBX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SBX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000255 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSoulbound TV (SBX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SBX ialah $0.000256 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Soulbound TV Semasa Harga Semasa $ 0.000255$ 0.000255 $ 0.000255 Perubahan Harga (24J) +302.20% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 4.37K$ 4.37K $ 4.37K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SBX ialah $ 0.000255. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +302.20%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.37K. Tambahan pula, SBX mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung SBX

Cara Membeli Soulbound TV (SBX) Cuba beli SBX? Anda kini boleh membeli SBX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Soulbound TV dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli SBXSekarang

Soulbound TV Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Soulbound TV, harga semasa Soulbound TV ialah 0.000255USD. Bekalan edaran Soulbound TV(SBX) ialah 0.00 SBX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.17% $ 0.000193 $ 0.001479 $ 0.000057

7 Hari 1.34% $ 0.000145 $ 0.001479 $ 0.000052

30 Hari -0.71% $ -0.000654 $ 0.001479 $ 0.000052 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Soulbound TV telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000193 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.17% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Soulbound TV didagangkan pada paras tertinggi $0.001479 dan paras terendah $0.000052 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1.34% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SBX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Soulbound TV telah mengalami perubahan sebanyak -0.71% , mencerminkan kira-kira $-0.000654 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SBX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Soulbound TV yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SBX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Soulbound TV (SBX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Soulbound TV ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SBX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Soulbound TV untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SBX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Soulbound TV. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SBX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SBX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Soulbound TV.

Mengapa Ramalan Harga SBX Penting?

SBX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSBX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SBX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SBX pada bulan depan? Menurut Soulbound TV (SBX) alat ramalan harga, harga SBX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SBX pada tahun 2026? Harga 1Soulbound TV (SBX) hari ini ialah $0.000255 . Mengikut modul ramalan di atas, SBX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SBX pada tahun 2027? Soulbound TV (SBX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SBX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SBX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Soulbound TV (SBX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SBX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Soulbound TV (SBX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SBX pada tahun 2030? Harga 1Soulbound TV (SBX) hari ini ialah $0.000255 . Mengikut modul ramalan di atas, SBX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SBX untuk 2040? Soulbound TV (SBX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SBX menjelang tahun 2040.