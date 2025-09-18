Script Network (SCPT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Script Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SCPT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SCPT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Script Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0004469 $0.0004469 $0.0004469 -0.53% USD Sebenarnya Ramalan Script Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Script Network (SCPT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Script Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000446 pada tahun 2025. Script Network (SCPT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Script Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000469 pada tahun 2026. Script Network (SCPT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SCPT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000492 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Script Network (SCPT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SCPT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000517 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Script Network (SCPT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SCPT pada tahun 2029 ialah $ 0.000543 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Script Network (SCPT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SCPT pada tahun 2030 ialah $ 0.000570 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Script Network (SCPT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Script Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000929. Script Network (SCPT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Script Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001513. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000446 0.00%

2026 $ 0.000469 5.00%

2027 $ 0.000492 10.25%

2028 $ 0.000517 15.76%

2029 $ 0.000543 21.55%

2030 $ 0.000570 27.63%

2031 $ 0.000598 34.01%

2032 $ 0.000628 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000660 47.75%

2034 $ 0.000693 55.13%

2035 $ 0.000727 62.89%

2036 $ 0.000764 71.03%

2037 $ 0.000802 79.59%

2038 $ 0.000842 88.56%

2039 $ 0.000884 97.99%

2040 $ 0.000929 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Script Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000446 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000446 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000447 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000448 0.41% Ramalan HargaScript Network (SCPT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SCPT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000446 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaScript Network (SCPT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SCPT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000446 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaScript Network (SCPT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SCPT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000447 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaScript Network (SCPT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SCPT ialah $0.000448 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Script Network Semasa Harga Semasa $ 0.0004469$ 0.0004469 $ 0.0004469 Perubahan Harga (24J) -0.53% Modal Pasaran $ 304.25K$ 304.25K $ 304.25K Bekalan Peredaran 680.81M 680.81M 680.81M Kelantangan (24J) $ 18.97K$ 18.97K $ 18.97K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SCPT ialah $ 0.0004469. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.53%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 18.97K. Tambahan pula, SCPT mempunyai bekalan edaran sebanyak 680.81M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 304.25K. Lihat Harga Langsung SCPT

Cara Membeli Script Network (SCPT) Cuba beli SCPT? Anda kini boleh membeli SCPT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Script Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli SCPTSekarang

Script Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Script Network, harga semasa Script Network ialah 0.000446USD. Bekalan edaran Script Network(SCPT) ialah 0.00 SCPT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $304.25K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000000 $ 0.000456 $ 0.000441

7 Hari -0.07% $ -0.000036 $ 0.000519 $ 0.000423

30 Hari 0.04% $ 0.000016 $ 0.00054 $ 0.000413 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Script Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Script Network didagangkan pada paras tertinggi $0.000519 dan paras terendah $0.000423 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SCPT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Script Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.04% , mencerminkan kira-kira $0.000016 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SCPT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Script Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SCPT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Script Network (SCPT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Script Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SCPT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Script Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SCPT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Script Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SCPT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SCPT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Script Network.

Mengapa Ramalan Harga SCPT Penting?

SCPT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSCPT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SCPT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SCPT pada bulan depan? Menurut Script Network (SCPT) alat ramalan harga, harga SCPT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SCPT pada tahun 2026? Harga 1Script Network (SCPT) hari ini ialah $0.000446 . Mengikut modul ramalan di atas, SCPT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SCPT pada tahun 2027? Script Network (SCPT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SCPT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SCPT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Script Network (SCPT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SCPT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Script Network (SCPT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SCPT pada tahun 2030? Harga 1Script Network (SCPT) hari ini ialah $0.000446 . Mengikut modul ramalan di atas, SCPT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SCPT untuk 2040? Script Network (SCPT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SCPT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang