Dapatkan ramalan harga Singularity Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SFI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Singularity Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0318 $0.0318 $0.0318 +0.31% USD Sebenarnya Ramalan Singularity Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Singularity Finance (SFI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Singularity Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0318 pada tahun 2025. Singularity Finance (SFI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Singularity Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.03339 pada tahun 2026. Singularity Finance (SFI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SFI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.035059 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Singularity Finance (SFI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SFI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.036812 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Singularity Finance (SFI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SFI pada tahun 2029 ialah $ 0.038653 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Singularity Finance (SFI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SFI pada tahun 2030 ialah $ 0.040585 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Singularity Finance (SFI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Singularity Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.066109. Singularity Finance (SFI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Singularity Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.107686. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0318 0.00%

2026 $ 0.03339 5.00%

2027 $ 0.035059 10.25%

2028 $ 0.036812 15.76%

2029 $ 0.038653 21.55%

2030 $ 0.040585 27.63%

2031 $ 0.042615 34.01%

2032 $ 0.044745 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.046983 47.75%

2034 $ 0.049332 55.13%

2035 $ 0.051798 62.89%

2036 $ 0.054388 71.03%

2037 $ 0.057108 79.59%

2038 $ 0.059963 88.56%

2039 $ 0.062961 97.99%

2040 $ 0.066109 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Singularity Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0318 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.031804 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.031830 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.031930 0.41% Ramalan HargaSingularity Finance (SFI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SFI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0318 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSingularity Finance (SFI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SFI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.031804 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSingularity Finance (SFI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SFI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.031830 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSingularity Finance (SFI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SFI ialah $0.031930 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Singularity Finance Semasa Harga Semasa $ 0.0318$ 0.0318 $ 0.0318 Perubahan Harga (24J) +0.31% Modal Pasaran $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Bekalan Peredaran 155.50M 155.50M 155.50M Kelantangan (24J) $ 102.06K$ 102.06K $ 102.06K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SFI ialah $ 0.0318. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.31%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 102.06K. Tambahan pula, SFI mempunyai bekalan edaran sebanyak 155.50M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.96M.

Cara Membeli Singularity Finance (SFI) Cuba beli SFI? Anda kini boleh membeli SFI melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

Singularity Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Singularity Finance, harga semasa Singularity Finance ialah 0.0319USD. Bekalan edaran Singularity Finance(SFI) ialah 0.00 SFI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4.96M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000099 $ 0.0336 $ 0.0313

7 Hari -0.03% $ -0.001099 $ 0.0349 $ 0.0312

Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Singularity Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000099 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Singularity Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.0349 dan paras terendah $0.0312 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SFI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Singularity Finance telah mengalami perubahan sebanyak -0.13% , mencerminkan kira-kira $-0.004900 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SFI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Singularity Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Singularity Finance (SFI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Singularity Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SFI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Singularity Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SFI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Singularity Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SFI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SFI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Singularity Finance.

Mengapa Ramalan Harga SFI Penting?

SFI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSFI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SFI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SFI pada bulan depan? Menurut Singularity Finance (SFI) alat ramalan harga, harga SFI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SFI pada tahun 2026? Harga 1Singularity Finance (SFI) hari ini ialah $0.0318 . Mengikut modul ramalan di atas, SFI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SFI pada tahun 2027? Singularity Finance (SFI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SFI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SFI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Singularity Finance (SFI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SFI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Singularity Finance (SFI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SFI pada tahun 2030? Harga 1Singularity Finance (SFI) hari ini ialah $0.0318 . Mengikut modul ramalan di atas, SFI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SFI untuk 2040? Singularity Finance (SFI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SFI menjelang tahun 2040.