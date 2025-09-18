Mars Battle (SHOOT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Mars Battle untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SHOOT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Mars Battle % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0001858 $0.0001858 $0.0001858 +1.08% USD Sebenarnya Ramalan Mars Battle Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Mars Battle (SHOOT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Mars Battle berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000185 pada tahun 2025. Mars Battle (SHOOT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Mars Battle berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000195 pada tahun 2026. Mars Battle (SHOOT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SHOOT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000204 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Mars Battle (SHOOT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SHOOT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000215 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Mars Battle (SHOOT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SHOOT pada tahun 2029 ialah $ 0.000225 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Mars Battle (SHOOT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SHOOT pada tahun 2030 ialah $ 0.000237 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Mars Battle (SHOOT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Mars Battle berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000386. Mars Battle (SHOOT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Mars Battle berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000629. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000185 0.00%

2026 $ 0.000195 5.00%

2027 $ 0.000204 10.25%

2028 $ 0.000215 15.76%

2029 $ 0.000225 21.55%

2030 $ 0.000237 27.63%

2031 $ 0.000248 34.01%

2032 $ 0.000261 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000274 47.75%

2034 $ 0.000288 55.13%

2035 $ 0.000302 62.89%

2036 $ 0.000317 71.03%

2037 $ 0.000333 79.59%

2038 $ 0.000350 88.56%

2039 $ 0.000367 97.99%

2040 $ 0.000386 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Mars Battle Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000185 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000185 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000185 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000186 0.41% Ramalan HargaMars Battle (SHOOT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SHOOT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000185 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMars Battle (SHOOT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SHOOT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000185 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMars Battle (SHOOT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SHOOT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000185 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMars Battle (SHOOT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SHOOT ialah $0.000186 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Mars Battle Semasa Harga Semasa $ 0.0001858$ 0.0001858 $ 0.0001858 Perubahan Harga (24J) +1.08% Modal Pasaran $ 17.04K$ 17.04K $ 17.04K Bekalan Peredaran 91.73M 91.73M 91.73M Kelantangan (24J) $ 66.65K$ 66.65K $ 66.65K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SHOOT ialah $ 0.0001858. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.08%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.65K. Tambahan pula, SHOOT mempunyai bekalan edaran sebanyak 91.73M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 17.04K. Lihat Harga Langsung SHOOT

Mars Battle Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Mars Battle, harga semasa Mars Battle ialah 0.000185USD. Bekalan edaran Mars Battle(SHOOT) ialah 0.00 SHOOT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $17.04K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000000 $ 0.000186 $ 0.000183

7 Hari 0.01% $ 0.000001 $ 0.000192 $ 0.000183

30 Hari -0.04% $ -0.000008 $ 0.000201 $ 0.000161 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Mars Battle telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Mars Battle didagangkan pada paras tertinggi $0.000192 dan paras terendah $0.000183 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SHOOT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Mars Battle telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.000008 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SHOOT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Mars Battle yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SHOOT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Mars Battle (SHOOT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Mars Battle ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SHOOT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Mars Battle untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SHOOT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Mars Battle. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SHOOT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SHOOT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Mars Battle.

Mengapa Ramalan Harga SHOOT Penting?

SHOOT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSHOOT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SHOOT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SHOOT pada bulan depan? Menurut Mars Battle (SHOOT) alat ramalan harga, harga SHOOT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SHOOT pada tahun 2026? Harga 1Mars Battle (SHOOT) hari ini ialah $0.000185 . Mengikut modul ramalan di atas, SHOOT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SHOOT pada tahun 2027? Mars Battle (SHOOT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SHOOT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SHOOT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Mars Battle (SHOOT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SHOOT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Mars Battle (SHOOT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SHOOT pada tahun 2030? Harga 1Mars Battle (SHOOT) hari ini ialah $0.000185 . Mengikut modul ramalan di atas, SHOOT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SHOOT untuk 2040? Mars Battle (SHOOT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SHOOT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang