Dapatkan ramalan harga Sigma untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SIGMA1 yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Sigma (SIGMA1) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Sigma berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005187 pada tahun 2025. Sigma (SIGMA1) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Sigma berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005446 pada tahun 2026. Sigma (SIGMA1) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SIGMA1 yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005718 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Sigma (SIGMA1) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SIGMA1 yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.006004 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Sigma (SIGMA1) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SIGMA1 pada tahun 2029 ialah $ 0.006304 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Sigma (SIGMA1) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SIGMA1 pada tahun 2030 ialah $ 0.006620 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Sigma (SIGMA1) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Sigma berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010783. Sigma (SIGMA1) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Sigma berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.017565.

2026 $ 0.005446 5.00%

2027 $ 0.005718 10.25%

2028 $ 0.006004 15.76%

2029 $ 0.006304 21.55%

2030 $ 0.006620 27.63%

2031 $ 0.006951 34.01%

2032 $ 0.007298 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.007663 47.75%

2034 $ 0.008046 55.13%

2035 $ 0.008449 62.89%

2036 $ 0.008871 71.03%

2037 $ 0.009315 79.59%

2038 $ 0.009780 88.56%

2039 $ 0.010269 97.99%

2040 $ 0.010783 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Sigma Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.005187 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.005187 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.005191 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.005208 0.41% Ramalan HargaSigma (SIGMA1) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SIGMA1 pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.005187 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSigma (SIGMA1) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi SIGMA1, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005187 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSigma (SIGMA1) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SIGMA1, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005191 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSigma (SIGMA1)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SIGMA1 ialah $0.005208 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Sigma Semasa Harga Semasa $ 0.005187$ 0.005187 $ 0.005187 Perubahan Harga (24J) +6.59% Modal Pasaran $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M Bekalan Peredaran 899.85M 899.85M 899.85M Kelantangan (24J) $ 54.35K$ 54.35K $ 54.35K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SIGMA1 ialah $ 0.005187. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +6.59%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.35K. Tambahan pula, SIGMA1 mempunyai bekalan edaran sebanyak 899.85M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.67M. Lihat Harga Langsung SIGMA1

Cara Membeli Sigma (SIGMA1) Cuba beli SIGMA1? Anda kini boleh membeli SIGMA1 melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Sigma dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli SIGMA1Sekarang

Sigma Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Sigma, harga semasa Sigma ialah 0.005187USD. Bekalan edaran Sigma(SIGMA1) ialah 0.00 SIGMA1 , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4.67M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000217 $ 0.0052 $ 0.004785

7 Hari -0.15% $ -0.000942 $ 0.006189 $ 0.0041

30 Hari -0.26% $ -0.001870 $ 0.009008 $ 0.0041 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Sigma telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000217 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Sigma didagangkan pada paras tertinggi $0.006189 dan paras terendah $0.0041 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.15% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SIGMA1 untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Sigma telah mengalami perubahan sebanyak -0.26% , mencerminkan kira-kira $-0.001870 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SIGMA1 berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Sigma yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SIGMA1

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Sigma (SIGMA1) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Sigma ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SIGMA1 berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Sigma untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SIGMA1, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Sigma. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SIGMA1. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SIGMA1 untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Sigma.

Mengapa Ramalan Harga SIGMA1 Penting?

SIGMA1 Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSIGMA1 berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SIGMA1 akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SIGMA1 pada bulan depan? Menurut Sigma (SIGMA1) alat ramalan harga, harga SIGMA1 yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SIGMA1 pada tahun 2026? Harga 1Sigma (SIGMA1) hari ini ialah $0.005187 . Mengikut modul ramalan di atas, SIGMA1 akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SIGMA1 pada tahun 2027? Sigma (SIGMA1) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SIGMA1 menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SIGMA1 pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Sigma (SIGMA1) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SIGMA1 pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Sigma (SIGMA1) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SIGMA1 pada tahun 2030? Harga 1Sigma (SIGMA1) hari ini ialah $0.005187 . Mengikut modul ramalan di atas, SIGMA1 akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SIGMA1 untuk 2040? Sigma (SIGMA1) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SIGMA1 menjelang tahun 2040.