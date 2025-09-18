First Reply (SIRIUS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga First Reply untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SIRIUS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga First Reply % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00028 $0.00028 $0.00028 -3.31% USD Sebenarnya Ramalan First Reply Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) First Reply (SIRIUS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, First Reply berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00028 pada tahun 2025. First Reply (SIRIUS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, First Reply berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000294 pada tahun 2026. First Reply (SIRIUS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SIRIUS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000308 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. First Reply (SIRIUS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SIRIUS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000324 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. First Reply (SIRIUS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SIRIUS pada tahun 2029 ialah $ 0.000340 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. First Reply (SIRIUS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SIRIUS pada tahun 2030 ialah $ 0.000357 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. First Reply (SIRIUS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga First Reply berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000582. First Reply (SIRIUS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga First Reply berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000948. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00028 0.00%

2026 $ 0.000294 5.00%

2027 $ 0.000308 10.25%

2028 $ 0.000324 15.76%

2029 $ 0.000340 21.55%

2030 $ 0.000357 27.63%

2031 $ 0.000375 34.01%

2032 $ 0.000393 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000413 47.75%

2034 $ 0.000434 55.13%

2035 $ 0.000456 62.89%

2036 $ 0.000478 71.03%

2037 $ 0.000502 79.59%

2038 $ 0.000527 88.56%

2039 $ 0.000554 97.99%

2040 $ 0.000582 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga First Reply Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00028 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000280 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000280 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000281 0.41% Ramalan HargaFirst Reply (SIRIUS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SIRIUS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00028 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFirst Reply (SIRIUS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SIRIUS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000280 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFirst Reply (SIRIUS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SIRIUS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000280 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFirst Reply (SIRIUS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SIRIUS ialah $0.000281 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga First Reply Semasa Harga Semasa $ 0.00028$ 0.00028 $ 0.00028 Perubahan Harga (24J) -3.30% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 54.76K$ 54.76K $ 54.76K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SIRIUS ialah $ 0.00028. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -3.31%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.76K. Tambahan pula, SIRIUS mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung SIRIUS

First Reply Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung First Reply, harga semasa First Reply ialah 0.000279USD. Bekalan edaran First Reply(SIRIUS) ialah 0.00 SIRIUS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000003 $ 0.000291 $ 0.000278

7 Hari -0.01% $ -0.000005 $ 0.000390 $ 0.000255

30 Hari 0.06% $ 0.000014 $ 0.000390 $ 0.000250 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, First Reply telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000003 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, First Reply didagangkan pada paras tertinggi $0.000390 dan paras terendah $0.000255 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SIRIUS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, First Reply telah mengalami perubahan sebanyak 0.06% , mencerminkan kira-kira $0.000014 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SIRIUS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga First Reply yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SIRIUS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga First Reply (SIRIUS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga First Reply ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SIRIUS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap First Reply untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SIRIUS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga First Reply. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SIRIUS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SIRIUS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan First Reply.

Mengapa Ramalan Harga SIRIUS Penting?

SIRIUS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSIRIUS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SIRIUS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SIRIUS pada bulan depan? Menurut First Reply (SIRIUS) alat ramalan harga, harga SIRIUS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SIRIUS pada tahun 2026? Harga 1First Reply (SIRIUS) hari ini ialah $0.00028 . Mengikut modul ramalan di atas, SIRIUS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SIRIUS pada tahun 2027? First Reply (SIRIUS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SIRIUS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SIRIUS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, First Reply (SIRIUS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SIRIUS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, First Reply (SIRIUS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SIRIUS pada tahun 2030? Harga 1First Reply (SIRIUS) hari ini ialah $0.00028 . Mengikut modul ramalan di atas, SIRIUS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SIRIUS untuk 2040? First Reply (SIRIUS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SIRIUS menjelang tahun 2040.