Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga SKI MASK DOG % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.04776 $0.04776 $0.04776 +5.47% USD Sebenarnya Ramalan SKI MASK DOG Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) SKI MASK DOG (SKI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, SKI MASK DOG berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.04776 pada tahun 2025. SKI MASK DOG (SKI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, SKI MASK DOG berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.050148 pada tahun 2026. SKI MASK DOG (SKI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SKI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.052655 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. SKI MASK DOG (SKI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SKI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.055288 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. SKI MASK DOG (SKI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SKI pada tahun 2029 ialah $ 0.058052 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. SKI MASK DOG (SKI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SKI pada tahun 2030 ialah $ 0.060955 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. SKI MASK DOG (SKI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga SKI MASK DOG berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.099289. SKI MASK DOG (SKI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga SKI MASK DOG berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.161732.

2026 $ 0.050148 5.00%

2027 $ 0.052655 10.25%

2028 $ 0.055288 15.76%

2029 $ 0.058052 21.55%

2030 $ 0.060955 27.63%

2031 $ 0.064002 34.01%

2032 $ 0.067203 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.070563 47.75%

2034 $ 0.074091 55.13%

2035 $ 0.077796 62.89%

2036 $ 0.081685 71.03%

2037 $ 0.085770 79.59%

2038 $ 0.090058 88.56%

2039 $ 0.094561 97.99%

2040 $ 0.099289 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga SKI MASK DOG Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.04776 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.047766 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.047805 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.047956 0.41% Ramalan HargaSKI MASK DOG (SKI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SKI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.04776 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSKI MASK DOG (SKI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SKI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.047766 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSKI MASK DOG (SKI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SKI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.047805 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSKI MASK DOG (SKI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SKI ialah $0.047956 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga SKI MASK DOG Semasa Harga Semasa $ 0.04776$ 0.04776 $ 0.04776 Perubahan Harga (24J) +5.47% Modal Pasaran $ 47.22M$ 47.22M $ 47.22M Bekalan Peredaran 989.40M 989.40M 989.40M Kelantangan (24J) $ 66.89K$ 66.89K $ 66.89K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SKI ialah $ 0.04776. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.47%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.89K. Tambahan pula, SKI mempunyai bekalan edaran sebanyak 989.40M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 47.22M. Lihat Harga Langsung SKI

Cara Membeli SKI MASK DOG (SKI) Cuba beli SKI? Anda kini boleh membeli SKI melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli SKI MASK DOG dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli SKISekarang

SKI MASK DOG Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung SKI MASK DOG, harga semasa SKI MASK DOG ialah 0.04773USD. Bekalan edaran SKI MASK DOG(SKI) ialah 0.00 SKI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $47.22M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.08% $ 0.003740 $ 0.04814 $ 0.04357

7 Hari 0.09% $ 0.003799 $ 0.05995 $ 0.04166

30 Hari -0.18% $ -0.011020 $ 0.06154 $ 0.03445 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SKI MASK DOG telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003740 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.08% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, SKI MASK DOG didagangkan pada paras tertinggi $0.05995 dan paras terendah $0.04166 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.09% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SKI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, SKI MASK DOG telah mengalami perubahan sebanyak -0.18% , mencerminkan kira-kira $-0.011020 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SKI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga SKI MASK DOG yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SKI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga SKI MASK DOG (SKI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga SKI MASK DOG ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SKI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap SKI MASK DOG untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SKI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga SKI MASK DOG. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SKI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SKI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan SKI MASK DOG.

Mengapa Ramalan Harga SKI Penting?

SKI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

