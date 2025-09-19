Sky Protocol (SKY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Sky Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SKY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SKY

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Sky Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.07738 $0.07738 $0.07738 +1.65% USD Sebenarnya Ramalan Sky Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Sky Protocol (SKY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Sky Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.07738 pada tahun 2025. Sky Protocol (SKY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Sky Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.081249 pada tahun 2026. Sky Protocol (SKY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SKY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.085311 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Sky Protocol (SKY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SKY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.089577 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Sky Protocol (SKY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SKY pada tahun 2029 ialah $ 0.094055 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Sky Protocol (SKY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SKY pada tahun 2030 ialah $ 0.098758 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Sky Protocol (SKY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Sky Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.160867. Sky Protocol (SKY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Sky Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.262036. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.07738 0.00%

2026 $ 0.081249 5.00%

2027 $ 0.085311 10.25%

2028 $ 0.089577 15.76%

2029 $ 0.094055 21.55%

2030 $ 0.098758 27.63%

2031 $ 0.103696 34.01%

2032 $ 0.108881 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.114325 47.75%

2034 $ 0.120041 55.13%

2035 $ 0.126043 62.89%

2036 $ 0.132346 71.03%

2037 $ 0.138963 79.59%

2038 $ 0.145911 88.56%

2039 $ 0.153207 97.99%

2040 $ 0.160867 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Sky Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 0.07738 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 0.077390 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 0.077454 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 0.077698 0.41% Ramalan HargaSky Protocol (SKY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SKY pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $0.07738 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSky Protocol (SKY) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi SKY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.077390 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSky Protocol (SKY) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SKY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.077454 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSky Protocol (SKY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SKY ialah $0.077698 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Sky Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.07738$ 0.07738 $ 0.07738 Perubahan Harga (24J) +1.65% Modal Pasaran $ 1.81B$ 1.81B $ 1.81B Bekalan Peredaran 23.43B 23.43B 23.43B Kelantangan (24J) $ 162.68K$ 162.68K $ 162.68K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SKY ialah $ 0.07738. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.65%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 162.68K. Tambahan pula, SKY mempunyai bekalan edaran sebanyak 23.43B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.81B. Lihat Harga Langsung SKY

Cara Membeli Sky Protocol (SKY) Cuba beli SKY? Anda kini boleh membeli SKY melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Sky Protocol dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli SKYSekarang

Sky Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Sky Protocol, harga semasa Sky Protocol ialah 0.07739USD. Bekalan edaran Sky Protocol(SKY) ialah 0.00 SKY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.81B . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000550 $ 0.07839 $ 0.074

7 Hari 1.21% $ 0.04238 $ 0.082 $ 0.035

30 Hari 1.21% $ 0.04238 $ 0.082 $ 0.035 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Sky Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000550 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Sky Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.082 dan paras terendah $0.035 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1.21% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SKY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Sky Protocol telah mengalami perubahan sebanyak 1.21% , mencerminkan kira-kira $0.04238 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SKY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Sky Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SKY

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Sky Protocol (SKY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Sky Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SKY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Sky Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SKY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Sky Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SKY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SKY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Sky Protocol.

Mengapa Ramalan Harga SKY Penting?

SKY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSKY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SKY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SKY pada bulan depan? Menurut Sky Protocol (SKY) alat ramalan harga, harga SKY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SKY pada tahun 2026? Harga 1Sky Protocol (SKY) hari ini ialah $0.07738 . Mengikut modul ramalan di atas, SKY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SKY pada tahun 2027? Sky Protocol (SKY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SKY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SKY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Sky Protocol (SKY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SKY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Sky Protocol (SKY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SKY pada tahun 2030? Harga 1Sky Protocol (SKY) hari ini ialah $0.07738 . Mengikut modul ramalan di atas, SKY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SKY untuk 2040? Sky Protocol (SKY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SKY menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang