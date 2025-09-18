SOLANIUM (SLIM) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga SOLANIUM untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SLIM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga SOLANIUM % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.03902 $0.03902 $0.03902 +4.02% USD Sebenarnya Ramalan SOLANIUM Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) SOLANIUM (SLIM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, SOLANIUM berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.03902 pada tahun 2025. SOLANIUM (SLIM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, SOLANIUM berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.040971 pada tahun 2026. SOLANIUM (SLIM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SLIM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.043019 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. SOLANIUM (SLIM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SLIM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.045170 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. SOLANIUM (SLIM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SLIM pada tahun 2029 ialah $ 0.047429 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. SOLANIUM (SLIM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SLIM pada tahun 2030 ialah $ 0.049800 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. SOLANIUM (SLIM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga SOLANIUM berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.081119. SOLANIUM (SLIM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga SOLANIUM berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.132135. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.03902 0.00%

2026 $ 0.040971 5.00%

2027 $ 0.043019 10.25%

2028 $ 0.045170 15.76%

2029 $ 0.047429 21.55%

2030 $ 0.049800 27.63%

2031 $ 0.052290 34.01%

2032 $ 0.054905 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.057650 47.75%

2034 $ 0.060532 55.13%

2035 $ 0.063559 62.89%

2036 $ 0.066737 71.03%

2037 $ 0.070074 79.59%

2038 $ 0.073578 88.56%

2039 $ 0.077256 97.99%

2040 $ 0.081119 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga SOLANIUM Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.03902 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.039025 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.039057 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.039180 0.41% Ramalan HargaSOLANIUM (SLIM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SLIM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.03902 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSOLANIUM (SLIM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SLIM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.039025 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSOLANIUM (SLIM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SLIM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.039057 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSOLANIUM (SLIM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SLIM ialah $0.039180 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga SOLANIUM Semasa Harga Semasa $ 0.03902$ 0.03902 $ 0.03902 Perubahan Harga (24J) +4.02% Modal Pasaran $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Kelantangan (24J) $ 56.08K$ 56.08K $ 56.08K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SLIM ialah $ 0.03902. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.02%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.08K. Tambahan pula, SLIM mempunyai bekalan edaran sebanyak 100.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.90M. Lihat Harga Langsung SLIM

SOLANIUM Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung SOLANIUM, harga semasa SOLANIUM ialah 0.03899USD. Bekalan edaran SOLANIUM(SLIM) ialah 0.00 SLIM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.90M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.001390 $ 0.03952 $ 0.03615

7 Hari 0.06% $ 0.002299 $ 0.04101 $ 0.03615

30 Hari -0.04% $ -0.001640 $ 0.04584 $ 0.03335 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOLANIUM telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001390 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, SOLANIUM didagangkan pada paras tertinggi $0.04101 dan paras terendah $0.03615 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SLIM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, SOLANIUM telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.001640 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SLIM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga SOLANIUM yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SLIM

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga SOLANIUM (SLIM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga SOLANIUM ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SLIM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap SOLANIUM untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SLIM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga SOLANIUM. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SLIM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SLIM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan SOLANIUM.

Mengapa Ramalan Harga SLIM Penting?

SLIM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

