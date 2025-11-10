SLIMEX (SLX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga SLIMEX untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SLX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga SLIMEX % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00809 $0.00809 $0.00809 -0.36% USD Sebenarnya Ramalan SLIMEX Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) SLIMEX (SLX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, SLIMEX berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00809 pada tahun 2025. SLIMEX (SLX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, SLIMEX berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008494 pada tahun 2026. SLIMEX (SLX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SLX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.008919 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. SLIMEX (SLX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SLX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.009365 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. SLIMEX (SLX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SLX pada tahun 2029 ialah $ 0.009833 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. SLIMEX (SLX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SLX pada tahun 2030 ialah $ 0.010325 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. SLIMEX (SLX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga SLIMEX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.016818. SLIMEX (SLX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga SLIMEX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.027395. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00809 0.00%

2026 $ 0.008494 5.00%

2027 $ 0.008919 10.25%

2028 $ 0.009365 15.76%

2029 $ 0.009833 21.55%

2030 $ 0.010325 27.63%

2031 $ 0.010841 34.01%

2032 $ 0.011383 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.011952 47.75%

2034 $ 0.012550 55.13%

2035 $ 0.013177 62.89%

2036 $ 0.013836 71.03%

2037 $ 0.014528 79.59%

2038 $ 0.015254 88.56%

2039 $ 0.016017 97.99%

2040 $ 0.016818 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga SLIMEX Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.00809 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.008091 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.008097 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.008123 0.41% Ramalan HargaSLIMEX (SLX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SLX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.00809 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSLIMEX (SLX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi SLX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008091 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSLIMEX (SLX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SLX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008097 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSLIMEX (SLX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SLX ialah $0.008123 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga SLIMEX Semasa Harga Semasa $ 0.00809 Perubahan Harga (24J) -0.36% Modal Pasaran $ 14.02M Bekalan Peredaran 1.73B Kelantangan (24J) $ 11.06K Harga terkini SLX ialah $ 0.00809. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.36%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.06K. Tambahan pula, SLX mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.73B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 14.02M.

SLIMEX Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung SLIMEX, harga semasa SLIMEX ialah 0.00809USD. Bekalan edaran SLIMEX(SLX) ialah 0.00 SLX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $14.02M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000080 $ 0.00834 $ 0.00799

7 Hari -0.33% $ -0.004150 $ 0.01238 $ 0.00765

30 Hari 0.29% $ 0.001839 $ 0.01564 $ 0.0054 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SLIMEX telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000080 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, SLIMEX didagangkan pada paras tertinggi $0.01238 dan paras terendah $0.00765 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.33% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SLX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, SLIMEX telah mengalami perubahan sebanyak 0.29% , mencerminkan kira-kira $0.001839 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SLX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga SLIMEX yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SLX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga SLIMEX (SLX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga SLIMEX ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SLX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap SLIMEX untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SLX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga SLIMEX. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SLX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SLX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan SLIMEX.

Mengapa Ramalan Harga SLX Penting?

SLX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

