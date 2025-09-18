Smart Blockchain (SMART) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Smart Blockchain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SMART yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SMART

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Smart Blockchain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.005261 $0.005261 $0.005261 -0.90% USD Sebenarnya Ramalan Smart Blockchain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Smart Blockchain (SMART) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Smart Blockchain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005261 pada tahun 2025. Smart Blockchain (SMART) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Smart Blockchain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005524 pada tahun 2026. Smart Blockchain (SMART) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SMART yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005800 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Smart Blockchain (SMART) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SMART yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.006090 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Smart Blockchain (SMART) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SMART pada tahun 2029 ialah $ 0.006394 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Smart Blockchain (SMART) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SMART pada tahun 2030 ialah $ 0.006714 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Smart Blockchain (SMART) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Smart Blockchain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010937. Smart Blockchain (SMART) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Smart Blockchain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.017815. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005261 0.00%

2026 $ 0.005524 5.00%

2027 $ 0.005800 10.25%

2028 $ 0.006090 15.76%

2029 $ 0.006394 21.55%

2030 $ 0.006714 27.63%

2031 $ 0.007050 34.01%

2032 $ 0.007402 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.007772 47.75%

2034 $ 0.008161 55.13%

2035 $ 0.008569 62.89%

2036 $ 0.008998 71.03%

2037 $ 0.009448 79.59%

2038 $ 0.009920 88.56%

2039 $ 0.010416 97.99%

2040 $ 0.010937 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Smart Blockchain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.005261 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.005261 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.005266 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.005282 0.41% Ramalan HargaSmart Blockchain (SMART) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SMART pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.005261 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSmart Blockchain (SMART) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SMART, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005261 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSmart Blockchain (SMART) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SMART, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005266 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSmart Blockchain (SMART)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SMART ialah $0.005282 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Smart Blockchain Semasa Harga Semasa $ 0.005261$ 0.005261 $ 0.005261 Perubahan Harga (24J) -0.89% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 181.02K$ 181.02K $ 181.02K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SMART ialah $ 0.005261. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.90%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 181.02K. Tambahan pula, SMART mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung SMART

Cara Membeli Smart Blockchain (SMART) Cuba beli SMART? Anda kini boleh membeli SMART melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Smart Blockchain dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli SMARTSekarang

Smart Blockchain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Smart Blockchain, harga semasa Smart Blockchain ialah 0.005263USD. Bekalan edaran Smart Blockchain(SMART) ialah 0.00 SMART , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000033 $ 0.00537 $ 0.005105

7 Hari 0.05% $ 0.000262 $ 0.005962 $ 0.0045

30 Hari -0.27% $ -0.002007 $ 0.0074 $ 0.0045 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Smart Blockchain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000033 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Smart Blockchain didagangkan pada paras tertinggi $0.005962 dan paras terendah $0.0045 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SMART untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Smart Blockchain telah mengalami perubahan sebanyak -0.27% , mencerminkan kira-kira $-0.002007 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SMART berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Smart Blockchain yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SMART

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Smart Blockchain (SMART) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Smart Blockchain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SMART berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Smart Blockchain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SMART, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Smart Blockchain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SMART. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SMART untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Smart Blockchain.

Mengapa Ramalan Harga SMART Penting?

SMART Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSMART berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SMART akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SMART pada bulan depan? Menurut Smart Blockchain (SMART) alat ramalan harga, harga SMART yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SMART pada tahun 2026? Harga 1Smart Blockchain (SMART) hari ini ialah $0.005261 . Mengikut modul ramalan di atas, SMART akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SMART pada tahun 2027? Smart Blockchain (SMART) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SMART menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SMART pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Smart Blockchain (SMART) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SMART pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Smart Blockchain (SMART) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SMART pada tahun 2030? Harga 1Smart Blockchain (SMART) hari ini ialah $0.005261 . Mengikut modul ramalan di atas, SMART akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SMART untuk 2040? Smart Blockchain (SMART) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SMART menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang