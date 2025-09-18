Smell Token (SML) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Smell Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SML yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Smell Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0002145 $0.0002145 $0.0002145 +0.56% USD Sebenarnya Ramalan Smell Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Smell Token (SML) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Smell Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000214 pada tahun 2025. Smell Token (SML) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Smell Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000225 pada tahun 2026. Smell Token (SML) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SML yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000236 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Smell Token (SML) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SML yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000248 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Smell Token (SML) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SML pada tahun 2029 ialah $ 0.000260 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Smell Token (SML) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SML pada tahun 2030 ialah $ 0.000273 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Smell Token (SML) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Smell Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000445. Smell Token (SML) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Smell Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000726. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000214 0.00%

2026 $ 0.000225 5.00%

2027 $ 0.000236 10.25%

2028 $ 0.000248 15.76%

2029 $ 0.000260 21.55%

2030 $ 0.000273 27.63%

2031 $ 0.000287 34.01%

2032 $ 0.000301 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000316 47.75%

2034 $ 0.000332 55.13%

2035 $ 0.000349 62.89%

2036 $ 0.000366 71.03%

2037 $ 0.000385 79.59%

2038 $ 0.000404 88.56%

2039 $ 0.000424 97.99%

2040 $ 0.000445 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Smell Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000214 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000214 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000214 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000215 0.41% Ramalan HargaSmell Token (SML) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SML pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000214 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSmell Token (SML) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SML, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000214 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSmell Token (SML) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SML, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000214 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSmell Token (SML)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SML ialah $0.000215 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Smell Token Semasa Harga Semasa $ 0.0002145$ 0.0002145 $ 0.0002145 Perubahan Harga (24J) +0.56% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 66.24K$ 66.24K $ 66.24K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SML ialah $ 0.0002145. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.56%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.24K. Tambahan pula, SML mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung SML

Cara Membeli Smell Token (SML) Cuba beli SML? Anda kini boleh membeli SML melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

Smell Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Smell Token, harga semasa Smell Token ialah 0.000214USD. Bekalan edaran Smell Token(SML) ialah 0.00 SML , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000000 $ 0.000216 $ 0.000211

7 Hari 0.01% $ 0.000002 $ 0.000217 $ 0.000200

30 Hari -0.01% $ -0.000002 $ 0.000219 $ 0.000197 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Smell Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Smell Token didagangkan pada paras tertinggi $0.000217 dan paras terendah $0.000200 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SML untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Smell Token telah mengalami perubahan sebanyak -0.01% , mencerminkan kira-kira $-0.000002 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SML berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Smell Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SML

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Smell Token (SML) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Smell Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SML berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Smell Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SML, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Smell Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SML. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SML untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Smell Token.

Mengapa Ramalan Harga SML Penting?

SML Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

