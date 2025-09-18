Swarm Markets (SMT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Swarm Markets untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SMT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SMT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Swarm Markets % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.1213 $0.1213 $0.1213 +1.50% USD Sebenarnya Ramalan Swarm Markets Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Swarm Markets (SMT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Swarm Markets berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1213 pada tahun 2025. Swarm Markets (SMT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Swarm Markets berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.127365 pada tahun 2026. Swarm Markets (SMT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SMT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.133733 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Swarm Markets (SMT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SMT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.140419 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Swarm Markets (SMT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SMT pada tahun 2029 ialah $ 0.147440 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Swarm Markets (SMT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SMT pada tahun 2030 ialah $ 0.154812 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Swarm Markets (SMT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Swarm Markets berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.252173. Swarm Markets (SMT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Swarm Markets berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.410764. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1213 0.00%

2026 $ 0.127365 5.00%

2027 $ 0.133733 10.25%

2028 $ 0.140419 15.76%

2029 $ 0.147440 21.55%

2030 $ 0.154812 27.63%

2031 $ 0.162553 34.01%

2032 $ 0.170681 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.179215 47.75%

2034 $ 0.188176 55.13%

2035 $ 0.197584 62.89%

2036 $ 0.207464 71.03%

2037 $ 0.217837 79.59%

2038 $ 0.228729 88.56%

2039 $ 0.240165 97.99%

2040 $ 0.252173 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Swarm Markets Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.1213 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.121316 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.121416 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.121798 0.41% Ramalan HargaSwarm Markets (SMT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SMT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1213 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSwarm Markets (SMT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SMT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.121316 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSwarm Markets (SMT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SMT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.121416 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSwarm Markets (SMT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SMT ialah $0.121798 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Swarm Markets Semasa Harga Semasa $ 0.1213$ 0.1213 $ 0.1213 Perubahan Harga (24J) +1.50% Modal Pasaran $ 10.22M$ 10.22M $ 10.22M Bekalan Peredaran 83.94M 83.94M 83.94M Kelantangan (24J) $ 67.45K$ 67.45K $ 67.45K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SMT ialah $ 0.1213. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.50%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.45K. Tambahan pula, SMT mempunyai bekalan edaran sebanyak 83.94M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 10.22M. Lihat Harga Langsung SMT

Cara Membeli Swarm Markets (SMT) Cuba beli SMT? Anda kini boleh membeli SMT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Swarm Markets dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli SMTSekarang

Swarm Markets Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Swarm Markets, harga semasa Swarm Markets ialah 0.1217USD. Bekalan edaran Swarm Markets(SMT) ialah 0.00 SMT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $10.22M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.003699 $ 0.132 $ 0.117

7 Hari 0.14% $ 0.014600 $ 0.1511 $ 0.1045

30 Hari 0.35% $ 0.031200 $ 0.185 $ 0.0857 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Swarm Markets telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.003699 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Swarm Markets didagangkan pada paras tertinggi $0.1511 dan paras terendah $0.1045 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SMT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Swarm Markets telah mengalami perubahan sebanyak 0.35% , mencerminkan kira-kira $0.031200 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SMT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Swarm Markets yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SMT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Swarm Markets (SMT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Swarm Markets ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SMT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Swarm Markets untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SMT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Swarm Markets. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SMT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SMT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Swarm Markets.

Mengapa Ramalan Harga SMT Penting?

SMT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSMT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SMT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SMT pada bulan depan? Menurut Swarm Markets (SMT) alat ramalan harga, harga SMT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SMT pada tahun 2026? Harga 1Swarm Markets (SMT) hari ini ialah $0.1213 . Mengikut modul ramalan di atas, SMT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SMT pada tahun 2027? Swarm Markets (SMT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SMT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SMT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Swarm Markets (SMT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SMT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Swarm Markets (SMT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SMT pada tahun 2030? Harga 1Swarm Markets (SMT) hari ini ialah $0.1213 . Mengikut modul ramalan di atas, SMT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SMT untuk 2040? Swarm Markets (SMT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SMT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang