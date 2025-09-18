Spain National Fan (SNFT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Spain National Fan untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SNFT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Spain National Fan % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.03625 $0.03625 $0.03625 -0.27% USD Sebenarnya Ramalan Spain National Fan Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Spain National Fan (SNFT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Spain National Fan berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.03625 pada tahun 2025. Spain National Fan (SNFT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Spain National Fan berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.038062 pada tahun 2026. Spain National Fan (SNFT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SNFT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.039965 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Spain National Fan (SNFT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SNFT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.041963 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Spain National Fan (SNFT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SNFT pada tahun 2029 ialah $ 0.044062 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Spain National Fan (SNFT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SNFT pada tahun 2030 ialah $ 0.046265 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Spain National Fan (SNFT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Spain National Fan berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.075361. Spain National Fan (SNFT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Spain National Fan berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.122755. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.03625 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.036254 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.036284 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.036398 0.41% Ramalan HargaSpain National Fan (SNFT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SNFT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.03625 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSpain National Fan (SNFT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SNFT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.036254 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSpain National Fan (SNFT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SNFT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.036284 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSpain National Fan (SNFT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SNFT ialah $0.036398 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Spain National Fan Semasa Harga Semasa $ 0.03625$ 0.03625 $ 0.03625 Perubahan Harga (24J) -0.27% Modal Pasaran $ 830.25K$ 830.25K $ 830.25K Bekalan Peredaran 22.90M 22.90M 22.90M Kelantangan (24J) $ 56.90K$ 56.90K $ 56.90K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SNFT ialah $ 0.03625. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.27%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.90K. Tambahan pula, SNFT mempunyai bekalan edaran sebanyak 22.90M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 830.25K. Lihat Harga Langsung SNFT

Cara Membeli Spain National Fan (SNFT) Cuba beli SNFT? Anda kini boleh membeli SNFT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Spain National Fan dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli SNFTSekarang

Spain National Fan Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Spain National Fan, harga semasa Spain National Fan ialah 0.03625USD. Bekalan edaran Spain National Fan(SNFT) ialah 0.00 SNFT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $830.25K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.00145 $ 0.03801 $ 0.03398

7 Hari 0.11% $ 0.00358 $ 0.03801 $ 0.03165

30 Hari 0.21% $ 0.006389 $ 0.03854 $ 0.02823 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Spain National Fan telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.00145 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Spain National Fan didagangkan pada paras tertinggi $0.03801 dan paras terendah $0.03165 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.11% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SNFT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Spain National Fan telah mengalami perubahan sebanyak 0.21% , mencerminkan kira-kira $0.006389 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SNFT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Spain National Fan yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SNFT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Spain National Fan (SNFT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Spain National Fan ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SNFT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Spain National Fan untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SNFT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Spain National Fan. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SNFT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SNFT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Spain National Fan.

Mengapa Ramalan Harga SNFT Penting?

SNFT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

