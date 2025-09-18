Solana Name Service (SNS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Solana Name Service untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SNS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Solana Name Service % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0028061 $0.0028061 $0.0028061 +0.47% USD Sebenarnya Ramalan Solana Name Service Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Solana Name Service (SNS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Solana Name Service berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002806 pada tahun 2025. Solana Name Service (SNS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Solana Name Service berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002946 pada tahun 2026. Solana Name Service (SNS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SNS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003093 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Solana Name Service (SNS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SNS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003248 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Solana Name Service (SNS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SNS pada tahun 2029 ialah $ 0.003410 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Solana Name Service (SNS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SNS pada tahun 2030 ialah $ 0.003581 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Solana Name Service (SNS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Solana Name Service berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005833. Solana Name Service (SNS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Solana Name Service berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009502. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002806 0.00%

2026 $ 0.002946 5.00%

2027 $ 0.003093 10.25%

2028 $ 0.003248 15.76%

2029 $ 0.003410 21.55%

2030 $ 0.003581 27.63%

2031 $ 0.003760 34.01%

2032 $ 0.003948 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004145 47.75%

2034 $ 0.004353 55.13%

2035 $ 0.004570 62.89%

2036 $ 0.004799 71.03%

2037 $ 0.005039 79.59%

2038 $ 0.005291 88.56%

2039 $ 0.005555 97.99%

2040 $ 0.005833 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Solana Name Service Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002806 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002806 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002808 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002817 0.41% Ramalan HargaSolana Name Service (SNS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SNS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002806 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSolana Name Service (SNS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SNS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002806 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSolana Name Service (SNS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SNS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002808 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSolana Name Service (SNS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SNS ialah $0.002817 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Solana Name Service Semasa Harga Semasa $ 0.0028061$ 0.0028061 $ 0.0028061 Perubahan Harga (24J) +0.47% Modal Pasaran $ 12.63M$ 12.63M $ 12.63M Bekalan Peredaran 4.50B 4.50B 4.50B Kelantangan (24J) $ 57.77K$ 57.77K $ 57.77K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SNS ialah $ 0.0028061. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.47%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.77K. Tambahan pula, SNS mempunyai bekalan edaran sebanyak 4.50B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 12.63M. Lihat Harga Langsung SNS

Solana Name Service Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Solana Name Service, harga semasa Solana Name Service ialah 0.002807USD. Bekalan edaran Solana Name Service(SNS) ialah 0.00 SNS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $12.63M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000013 $ 0.003033 $ 0.002488

7 Hari 0.72% $ 0.001174 $ 0.0034 $ 0.001529

30 Hari 0.38% $ 0.000767 $ 0.0034 $ 0.000683 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Solana Name Service telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000013 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Solana Name Service didagangkan pada paras tertinggi $0.0034 dan paras terendah $0.001529 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.72% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SNS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Solana Name Service telah mengalami perubahan sebanyak 0.38% , mencerminkan kira-kira $0.000767 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SNS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Solana Name Service yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SNS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Solana Name Service (SNS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Solana Name Service ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SNS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Solana Name Service untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SNS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Solana Name Service. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SNS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SNS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Solana Name Service.

Mengapa Ramalan Harga SNS Penting?

SNS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSNS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SNS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SNS pada bulan depan? Menurut Solana Name Service (SNS) alat ramalan harga, harga SNS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SNS pada tahun 2026? Harga 1Solana Name Service (SNS) hari ini ialah $0.002806 . Mengikut modul ramalan di atas, SNS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SNS pada tahun 2027? Solana Name Service (SNS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SNS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SNS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Solana Name Service (SNS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SNS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Solana Name Service (SNS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SNS pada tahun 2030? Harga 1Solana Name Service (SNS) hari ini ialah $0.002806 . Mengikut modul ramalan di atas, SNS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SNS untuk 2040? Solana Name Service (SNS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SNS menjelang tahun 2040.