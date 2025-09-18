Solama (SOLAMA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Solama untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SOLAMA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Solama % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00389 $0.00389 $0.00389 +3.45% USD Sebenarnya Ramalan Solama Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Solama (SOLAMA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Solama berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00389 pada tahun 2025. Solama (SOLAMA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Solama berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004084 pada tahun 2026. Solama (SOLAMA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SOLAMA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004288 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Solama (SOLAMA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SOLAMA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004503 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Solama (SOLAMA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SOLAMA pada tahun 2029 ialah $ 0.004728 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Solama (SOLAMA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SOLAMA pada tahun 2030 ialah $ 0.004964 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Solama (SOLAMA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Solama berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008087. Solama (SOLAMA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Solama berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013172. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00389 0.00%

2026 $ 0.004084 5.00%

2027 $ 0.004288 10.25%

2028 $ 0.004503 15.76%

2029 $ 0.004728 21.55%

2030 $ 0.004964 27.63%

2031 $ 0.005212 34.01%

2032 $ 0.005473 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.005747 47.75%

2034 $ 0.006034 55.13%

2035 $ 0.006336 62.89%

2036 $ 0.006653 71.03%

2037 $ 0.006985 79.59%

2038 $ 0.007335 88.56%

2039 $ 0.007701 97.99%

2040 $ 0.008087 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Solama Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00389 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.003890 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.003893 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.003905 0.41% Ramalan HargaSolama (SOLAMA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SOLAMA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00389 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSolama (SOLAMA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SOLAMA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003890 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSolama (SOLAMA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SOLAMA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003893 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSolama (SOLAMA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SOLAMA ialah $0.003905 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Solama Semasa Harga Semasa $ 0.00389$ 0.00389 $ 0.00389 Perubahan Harga (24J) +3.45% Modal Pasaran $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Bekalan Peredaran 653.87M 653.87M 653.87M Kelantangan (24J) $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SOLAMA ialah $ 0.00389. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.45%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.30K. Tambahan pula, SOLAMA mempunyai bekalan edaran sebanyak 653.87M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.54M. Lihat Harga Langsung SOLAMA

Solama Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Solama, harga semasa Solama ialah 0.00389USD. Bekalan edaran Solama(SOLAMA) ialah 0.00 SOLAMA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2.54M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000129 $ 0.00423 $ 0.00353

7 Hari 0.05% $ 0.000179 $ 0.00423 $ 0.00334

30 Hari -0.31% $ -0.001810 $ 0.00643 $ 0.00308 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Solama telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000129 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Solama didagangkan pada paras tertinggi $0.00423 dan paras terendah $0.00334 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SOLAMA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Solama telah mengalami perubahan sebanyak -0.31% , mencerminkan kira-kira $-0.001810 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SOLAMA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Solama yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SOLAMA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Solama (SOLAMA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Solama ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SOLAMA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Solama untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SOLAMA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Solama. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SOLAMA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SOLAMA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Solama.

Mengapa Ramalan Harga SOLAMA Penting?

SOLAMA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSOLAMA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SOLAMA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SOLAMA pada bulan depan? Menurut Solama (SOLAMA) alat ramalan harga, harga SOLAMA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SOLAMA pada tahun 2026? Harga 1Solama (SOLAMA) hari ini ialah $0.00389 . Mengikut modul ramalan di atas, SOLAMA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SOLAMA pada tahun 2027? Solama (SOLAMA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SOLAMA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SOLAMA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Solama (SOLAMA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SOLAMA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Solama (SOLAMA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SOLAMA pada tahun 2030? Harga 1Solama (SOLAMA) hari ini ialah $0.00389 . Mengikut modul ramalan di atas, SOLAMA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SOLAMA untuk 2040? Solama (SOLAMA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SOLAMA menjelang tahun 2040.