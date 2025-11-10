Somnia (SOMI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Somnia untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SOMI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Somnia % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.4007 $0.4007 $0.4007 +2.63% USD Sebenarnya Ramalan Somnia Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Somnia (SOMI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Somnia berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.4007 pada tahun 2025. Somnia (SOMI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Somnia berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.420735 pada tahun 2026. Somnia (SOMI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SOMI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.441771 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Somnia (SOMI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SOMI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.463860 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Somnia (SOMI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SOMI pada tahun 2029 ialah $ 0.487053 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Somnia (SOMI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SOMI pada tahun 2030 ialah $ 0.511406 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Somnia (SOMI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Somnia berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.833026. Somnia (SOMI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Somnia berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.3569. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.4007 0.00%

2026 $ 0.420735 5.00%

2027 $ 0.441771 10.25%

2028 $ 0.463860 15.76%

2029 $ 0.487053 21.55%

2030 $ 0.511406 27.63%

2031 $ 0.536976 34.01%

2032 $ 0.563825 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.592016 47.75%

2034 $ 0.621617 55.13%

2035 $ 0.652698 62.89%

2036 $ 0.685332 71.03%

2037 $ 0.719599 79.59%

2038 $ 0.755579 88.56%

2039 $ 0.793358 97.99%

2040 $ 0.833026 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Somnia Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.4007 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.400754 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.401084 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.402346 0.41% Ramalan HargaSomnia (SOMI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SOMI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.4007 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSomnia (SOMI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi SOMI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.400754 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSomnia (SOMI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SOMI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.401084 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSomnia (SOMI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SOMI ialah $0.402346 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Somnia Semasa Harga Semasa $ 0.4007$ 0.4007 $ 0.4007 Perubahan Harga (24J) +2.63% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 472.90K$ 472.90K $ 472.90K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SOMI ialah $ 0.4007. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.63%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 472.90K. Tambahan pula, SOMI mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung SOMI

Cara Membeli Somnia (SOMI) Cuba beli SOMI? Anda kini boleh membeli SOMI melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

Somnia Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Somnia, harga semasa Somnia ialah 0.4007USD. Bekalan edaran Somnia(SOMI) ialah 0.00 SOMI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.026100 $ 0.406 $ 0.3691

7 Hari 0.07% $ 0.025600 $ 0.4125 $ 0.3117

30 Hari -0.25% $ -0.139399 $ 0.6257 $ 0.3117 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Somnia telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.026100 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Somnia didagangkan pada paras tertinggi $0.4125 dan paras terendah $0.3117 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SOMI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Somnia telah mengalami perubahan sebanyak -0.25% , mencerminkan kira-kira $-0.139399 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SOMI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Somnia yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SOMI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Somnia (SOMI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Somnia ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SOMI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Somnia untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SOMI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Somnia. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SOMI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SOMI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Somnia.

Mengapa Ramalan Harga SOMI Penting?

SOMI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSOMI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SOMI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SOMI pada bulan depan? Menurut Somnia (SOMI) alat ramalan harga, harga SOMI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SOMI pada tahun 2026? Harga 1Somnia (SOMI) hari ini ialah $0.4007 . Mengikut modul ramalan di atas, SOMI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SOMI pada tahun 2027? Somnia (SOMI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SOMI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SOMI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Somnia (SOMI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SOMI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Somnia (SOMI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SOMI pada tahun 2030? Harga 1Somnia (SOMI) hari ini ialah $0.4007 . Mengikut modul ramalan di atas, SOMI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SOMI untuk 2040? Somnia (SOMI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SOMI menjelang tahun 2040.