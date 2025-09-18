Sonic SVM (SONIC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Sonic SVM untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SONIC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Sonic SVM % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.20802 $0.20802 $0.20802 +5.50% USD Sebenarnya Ramalan Sonic SVM Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Sonic SVM (SONIC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Sonic SVM berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.20802 pada tahun 2025. Sonic SVM (SONIC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Sonic SVM berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.218421 pada tahun 2026. Sonic SVM (SONIC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SONIC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.229342 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Sonic SVM (SONIC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SONIC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.240809 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Sonic SVM (SONIC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SONIC pada tahun 2029 ialah $ 0.252849 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Sonic SVM (SONIC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SONIC pada tahun 2030 ialah $ 0.265492 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Sonic SVM (SONIC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Sonic SVM berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.432458. Sonic SVM (SONIC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Sonic SVM berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.704429. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.20802 0.00%

2026 $ 0.218421 5.00%

2027 $ 0.229342 10.25%

2028 $ 0.240809 15.76%

2029 $ 0.252849 21.55%

2030 $ 0.265492 27.63%

2031 $ 0.278766 34.01%

2032 $ 0.292705 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.307340 47.75%

2034 $ 0.322707 55.13%

2035 $ 0.338842 62.89%

2036 $ 0.355784 71.03%

2037 $ 0.373574 79.59%

2038 $ 0.392252 88.56%

2039 $ 0.411865 97.99%

2040 $ 0.432458 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Sonic SVM Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.20802 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.208048 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.208219 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.208874 0.41% Ramalan HargaSonic SVM (SONIC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SONIC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.20802 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSonic SVM (SONIC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SONIC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.208048 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSonic SVM (SONIC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SONIC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.208219 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSonic SVM (SONIC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SONIC ialah $0.208874 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Sonic SVM Semasa Harga Semasa $ 0.20802$ 0.20802 $ 0.20802 Perubahan Harga (24J) +5.50% Modal Pasaran $ 79.81M$ 79.81M $ 79.81M Bekalan Peredaran 383.34M 383.34M 383.34M Kelantangan (24J) $ 496.42K$ 496.42K $ 496.42K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SONIC ialah $ 0.20802. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.50%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 496.42K. Tambahan pula, SONIC mempunyai bekalan edaran sebanyak 383.34M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 79.81M. Lihat Harga Langsung SONIC

Sonic SVM Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Sonic SVM, harga semasa Sonic SVM ialah 0.20819USD. Bekalan edaran Sonic SVM(SONIC) ialah 0.00 SONIC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $79.81M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.002549 $ 0.21401 $ 0.19609

7 Hari -0.02% $ -0.005690 $ 0.24644 $ 0.19609

30 Hari 0.03% $ 0.005650 $ 0.24644 $ 0.18651 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Sonic SVM telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.002549 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Sonic SVM didagangkan pada paras tertinggi $0.24644 dan paras terendah $0.19609 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SONIC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Sonic SVM telah mengalami perubahan sebanyak 0.03% , mencerminkan kira-kira $0.005650 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SONIC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Sonic SVM yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SONIC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Sonic SVM (SONIC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Sonic SVM ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SONIC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Sonic SVM untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SONIC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Sonic SVM. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SONIC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SONIC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Sonic SVM.

Mengapa Ramalan Harga SONIC Penting?

SONIC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSONIC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SONIC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SONIC pada bulan depan? Menurut Sonic SVM (SONIC) alat ramalan harga, harga SONIC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SONIC pada tahun 2026? Harga 1Sonic SVM (SONIC) hari ini ialah $0.20802 . Mengikut modul ramalan di atas, SONIC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SONIC pada tahun 2027? Sonic SVM (SONIC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SONIC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SONIC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Sonic SVM (SONIC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SONIC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Sonic SVM (SONIC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SONIC pada tahun 2030? Harga 1Sonic SVM (SONIC) hari ini ialah $0.20802 . Mengikut modul ramalan di atas, SONIC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SONIC untuk 2040? Sonic SVM (SONIC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SONIC menjelang tahun 2040.