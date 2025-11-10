Sora Oracle (SORAORACLE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Sora Oracle untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SORAORACLE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Sora Oracle % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.003264 $0.003264 $0.003264 +2.86% USD Sebenarnya Ramalan Sora Oracle Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Sora Oracle (SORAORACLE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Sora Oracle berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003264 pada tahun 2025. Sora Oracle (SORAORACLE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Sora Oracle berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003427 pada tahun 2026. Sora Oracle (SORAORACLE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SORAORACLE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003598 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Sora Oracle (SORAORACLE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SORAORACLE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003778 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Sora Oracle (SORAORACLE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SORAORACLE pada tahun 2029 ialah $ 0.003967 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Sora Oracle (SORAORACLE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SORAORACLE pada tahun 2030 ialah $ 0.004165 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Sora Oracle (SORAORACLE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Sora Oracle berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006785. Sora Oracle (SORAORACLE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Sora Oracle berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011053. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.003264 0.00%

2026 $ 0.003427 5.00%

2027 $ 0.003598 10.25%

2028 $ 0.003778 15.76%

2029 $ 0.003967 21.55%

2030 $ 0.004165 27.63%

2031 $ 0.004374 34.01%

2032 $ 0.004592 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004822 47.75%

2034 $ 0.005063 55.13%

2035 $ 0.005316 62.89%

2036 $ 0.005582 71.03%

2037 $ 0.005861 79.59%

2038 $ 0.006154 88.56%

2039 $ 0.006462 97.99%

2040 $ 0.006785 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Sora Oracle Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.003264 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.003264 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.003267 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.003277 0.41% Ramalan HargaSora Oracle (SORAORACLE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SORAORACLE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.003264 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSora Oracle (SORAORACLE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi SORAORACLE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003264 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSora Oracle (SORAORACLE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SORAORACLE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003267 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSora Oracle (SORAORACLE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SORAORACLE ialah $0.003277 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Sora Oracle Semasa Harga Semasa $ 0.003264$ 0.003264 $ 0.003264 Perubahan Harga (24J) +2.86% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 65.20K$ 65.20K $ 65.20K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SORAORACLE ialah $ 0.003264. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.86%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 65.20K. Tambahan pula, SORAORACLE mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung SORAORACLE

Sora Oracle Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Sora Oracle, harga semasa Sora Oracle ialah 0.003264USD. Bekalan edaran Sora Oracle(SORAORACLE) ialah 0.00 SORAORACLE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.08% $ -0.000312 $ 0.004168 $ 0.002807

7 Hari -0.42% $ -0.002449 $ 0.006032 $ 0.00196

30 Hari 1.18% $ 0.001764 $ 0.012989 $ 0.0007 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Sora Oracle telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000312 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.08% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Sora Oracle didagangkan pada paras tertinggi $0.006032 dan paras terendah $0.00196 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.42% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SORAORACLE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Sora Oracle telah mengalami perubahan sebanyak 1.18% , mencerminkan kira-kira $0.001764 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SORAORACLE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Sora Oracle yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SORAORACLE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Sora Oracle (SORAORACLE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Sora Oracle ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SORAORACLE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Sora Oracle untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SORAORACLE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Sora Oracle. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SORAORACLE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SORAORACLE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Sora Oracle.

Mengapa Ramalan Harga SORAORACLE Penting?

SORAORACLE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSORAORACLE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SORAORACLE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SORAORACLE pada bulan depan? Menurut Sora Oracle (SORAORACLE) alat ramalan harga, harga SORAORACLE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SORAORACLE pada tahun 2026? Harga 1Sora Oracle (SORAORACLE) hari ini ialah $0.003264 . Mengikut modul ramalan di atas, SORAORACLE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SORAORACLE pada tahun 2027? Sora Oracle (SORAORACLE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SORAORACLE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SORAORACLE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Sora Oracle (SORAORACLE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SORAORACLE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Sora Oracle (SORAORACLE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SORAORACLE pada tahun 2030? Harga 1Sora Oracle (SORAORACLE) hari ini ialah $0.003264 . Mengikut modul ramalan di atas, SORAORACLE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SORAORACLE untuk 2040? Sora Oracle (SORAORACLE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SORAORACLE menjelang tahun 2040.