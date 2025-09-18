Spell Token (SPELL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Spell Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SPELL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Spell Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Spell Token (SPELL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Spell Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000496 pada tahun 2025. Spell Token (SPELL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Spell Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000520 pada tahun 2026. Spell Token (SPELL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SPELL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000546 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Spell Token (SPELL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SPELL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000574 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Spell Token (SPELL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SPELL pada tahun 2029 ialah $ 0.000602 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Spell Token (SPELL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SPELL pada tahun 2030 ialah $ 0.000633 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Spell Token (SPELL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Spell Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001031. Spell Token (SPELL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Spell Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001679.

2026 $ 0.000520 5.00%

2027 $ 0.000546 10.25%

2028 $ 0.000574 15.76%

2029 $ 0.000602 21.55%

2030 $ 0.000633 27.63%

2031 $ 0.000664 34.01%

2032 $ 0.000697 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000732 47.75%

2034 $ 0.000769 55.13%

2035 $ 0.000807 62.89%

2036 $ 0.000848 71.03%

2037 $ 0.000890 79.59%

2038 $ 0.000935 88.56%

2039 $ 0.000982 97.99%

2040 $ 0.001031 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Spell Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000496 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000496 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000496 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000498 0.41% Ramalan HargaSpell Token (SPELL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SPELL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000496 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSpell Token (SPELL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SPELL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000496 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSpell Token (SPELL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SPELL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000496 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSpell Token (SPELL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SPELL ialah $0.000498 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Spell Token Semasa Harga Semasa $ 0.000496 Perubahan Harga (24J) +2.50% Modal Pasaran $ 82.71M Bekalan Peredaran 166.73B Kelantangan (24J) $ 286.16K Harga terkini SPELL ialah $ 0.000496. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.50%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 286.16K. Tambahan pula, SPELL mempunyai bekalan edaran sebanyak 166.73B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 82.71M.

Spell Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Spell Token, harga semasa Spell Token ialah 0.000496USD. Bekalan edaran Spell Token(SPELL) ialah 0.00 SPELL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $82.71M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000007 $ 0.000500 $ 0.000480

7 Hari -0.00% $ -0.000000 $ 0.000533 $ 0.000471

Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Spell Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000007 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Spell Token didagangkan pada paras tertinggi $0.000533 dan paras terendah $0.000471 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SPELL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Spell Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0.000001 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SPELL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Spell Token (SPELL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Spell Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SPELL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Spell Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SPELL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Spell Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SPELL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SPELL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Spell Token.

Mengapa Ramalan Harga SPELL Penting?

SPELL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSPELL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SPELL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SPELL pada bulan depan? Menurut Spell Token (SPELL) alat ramalan harga, harga SPELL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SPELL pada tahun 2026? Harga 1Spell Token (SPELL) hari ini ialah $0.000496 . Mengikut modul ramalan di atas, SPELL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SPELL pada tahun 2027? Spell Token (SPELL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SPELL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SPELL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Spell Token (SPELL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SPELL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Spell Token (SPELL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SPELL pada tahun 2030? Harga 1Spell Token (SPELL) hari ini ialah $0.000496 . Mengikut modul ramalan di atas, SPELL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SPELL untuk 2040? Spell Token (SPELL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SPELL menjelang tahun 2040.