Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / SPDR S P 500 ETF (SPYON) /

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga SPDR S P 500 ETF untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SPYON yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SPYON

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga SPDR S P 500 ETF % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $676.11 $676.11 $676.11 +3.51% USD Sebenarnya Ramalan SPDR S P 500 ETF Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, SPDR S P 500 ETF berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 676.11 pada tahun 2025. SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, SPDR S P 500 ETF berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 709.9155 pada tahun 2026. SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SPYON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 745.4112 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SPYON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 782.6818 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SPYON pada tahun 2029 ialah $ 821.8159 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SPYON pada tahun 2030 ialah $ 862.9067 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga SPDR S P 500 ETF berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,405.5841. SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga SPDR S P 500 ETF berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2,289.5484. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 676.11 0.00%

2026 $ 709.9155 5.00%

2027 $ 745.4112 10.25%

2028 $ 782.6818 15.76%

2029 $ 821.8159 21.55%

2030 $ 862.9067 27.63%

2031 $ 906.0520 34.01%

2032 $ 951.3546 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 998.9224 47.75%

2034 $ 1,048.8685 55.13%

2035 $ 1,101.3119 62.89%

2036 $ 1,156.3775 71.03%

2037 $ 1,214.1964 79.59%

2038 $ 1,274.9062 88.56%

2039 $ 1,338.6515 97.99%

2040 $ 1,405.5841 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga SPDR S P 500 ETF Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 676.11 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 676.2026 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 676.7583 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 678.8885 0.41% Ramalan HargaSPDR S P 500 ETF (SPYON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SPYON pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $676.11 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSPDR S P 500 ETF (SPYON) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi SPYON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $676.2026 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSPDR S P 500 ETF (SPYON) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SPYON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $676.7583 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSPDR S P 500 ETF (SPYON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SPYON ialah $678.8885 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga SPDR S P 500 ETF Semasa Harga Semasa $ 676.11$ 676.11 $ 676.11 Perubahan Harga (24J) +3.51% Modal Pasaran $ 25.03M$ 25.03M $ 25.03M Bekalan Peredaran 37.02K 37.02K 37.02K Kelantangan (24J) $ 58.26K$ 58.26K $ 58.26K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SPYON ialah $ 676.11. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.51%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.26K. Tambahan pula, SPYON mempunyai bekalan edaran sebanyak 37.02K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 25.03M. Lihat Harga Langsung SPYON

Cara Membeli SPDR S P 500 ETF (SPYON) Cuba beli SPYON? Anda kini boleh membeli SPYON melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli SPDR S P 500 ETF dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli SPYONSekarang

SPDR S P 500 ETF Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung SPDR S P 500 ETF, harga semasa SPDR S P 500 ETF ialah 676.11USD. Bekalan edaran SPDR S P 500 ETF(SPYON) ialah 0.00 SPYON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $25.03M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -14.3799 $ 706.24 $ 650.7

7 Hari -0.01% $ -8.4099 $ 706.24 $ 644.51

30 Hari 0.05% $ 31.7000 $ 712.92 $ 634.83 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPDR S P 500 ETF telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-14.3799 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, SPDR S P 500 ETF didagangkan pada paras tertinggi $706.24 dan paras terendah $644.51 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SPYON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, SPDR S P 500 ETF telah mengalami perubahan sebanyak 0.05% , mencerminkan kira-kira $31.7000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SPYON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga SPDR S P 500 ETF yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SPYON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga SPDR S P 500 ETF (SPYON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga SPDR S P 500 ETF ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SPYON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap SPDR S P 500 ETF untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SPYON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga SPDR S P 500 ETF. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SPYON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SPYON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan SPDR S P 500 ETF.

Mengapa Ramalan Harga SPYON Penting?

SPYON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSPYON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SPYON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SPYON pada bulan depan? Menurut SPDR S P 500 ETF (SPYON) alat ramalan harga, harga SPYON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SPYON pada tahun 2026? Harga 1SPDR S P 500 ETF (SPYON) hari ini ialah $676.11 . Mengikut modul ramalan di atas, SPYON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SPYON pada tahun 2027? SPDR S P 500 ETF (SPYON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SPYON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SPYON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, SPDR S P 500 ETF (SPYON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SPYON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, SPDR S P 500 ETF (SPYON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SPYON pada tahun 2030? Harga 1SPDR S P 500 ETF (SPYON) hari ini ialah $676.11 . Mengikut modul ramalan di atas, SPYON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SPYON untuk 2040? SPDR S P 500 ETF (SPYON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SPYON menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang