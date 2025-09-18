Sardis Network (SRDS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Sardis Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SRDS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli SRDS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Sardis Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.03039 $0.03039 $0.03039 +7.00% USD Sebenarnya Ramalan Sardis Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Sardis Network (SRDS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Sardis Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.03039 pada tahun 2025. Sardis Network (SRDS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Sardis Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.031909 pada tahun 2026. Sardis Network (SRDS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SRDS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.033504 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Sardis Network (SRDS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SRDS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.035180 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Sardis Network (SRDS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SRDS pada tahun 2029 ialah $ 0.036939 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Sardis Network (SRDS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SRDS pada tahun 2030 ialah $ 0.038786 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Sardis Network (SRDS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Sardis Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.063178. Sardis Network (SRDS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Sardis Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.102911. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.03039 0.00%

2026 $ 0.031909 5.00%

2027 $ 0.033504 10.25%

2028 $ 0.035180 15.76%

2029 $ 0.036939 21.55%

2030 $ 0.038786 27.63%

2031 $ 0.040725 34.01%

2032 $ 0.042761 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.044899 47.75%

2034 $ 0.047144 55.13%

2035 $ 0.049502 62.89%

2036 $ 0.051977 71.03%

2037 $ 0.054576 79.59%

2038 $ 0.057304 88.56%

2039 $ 0.060170 97.99%

2040 $ 0.063178 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Sardis Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.03039 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.030394 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.030419 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.030514 0.41% Ramalan HargaSardis Network (SRDS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SRDS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.03039 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSardis Network (SRDS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SRDS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.030394 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSardis Network (SRDS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SRDS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.030419 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSardis Network (SRDS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SRDS ialah $0.030514 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Sardis Network Semasa Harga Semasa $ 0.03039$ 0.03039 $ 0.03039 Perubahan Harga (24J) +7.00% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.74K$ 56.74K $ 56.74K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SRDS ialah $ 0.03039. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.74K. Tambahan pula, SRDS mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung SRDS

Cara Membeli Sardis Network (SRDS) Cuba beli SRDS? Anda kini boleh membeli SRDS melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Sardis Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli SRDSSekarang

Sardis Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Sardis Network, harga semasa Sardis Network ialah 0.03036USD. Bekalan edaran Sardis Network(SRDS) ialah 0.00 SRDS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.001030 $ 0.03045 $ 0.02795

7 Hari 0.09% $ 0.002600 $ 0.0358 $ 0.026

30 Hari 0.04% $ 0.001140 $ 0.045 $ 0.026 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Sardis Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001030 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Sardis Network didagangkan pada paras tertinggi $0.0358 dan paras terendah $0.026 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.09% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SRDS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Sardis Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.04% , mencerminkan kira-kira $0.001140 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SRDS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Sardis Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SRDS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Sardis Network (SRDS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Sardis Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SRDS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Sardis Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SRDS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Sardis Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SRDS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SRDS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Sardis Network.

Mengapa Ramalan Harga SRDS Penting?

SRDS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSRDS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SRDS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SRDS pada bulan depan? Menurut Sardis Network (SRDS) alat ramalan harga, harga SRDS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SRDS pada tahun 2026? Harga 1Sardis Network (SRDS) hari ini ialah $0.03039 . Mengikut modul ramalan di atas, SRDS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SRDS pada tahun 2027? Sardis Network (SRDS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SRDS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SRDS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Sardis Network (SRDS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SRDS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Sardis Network (SRDS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SRDS pada tahun 2030? Harga 1Sardis Network (SRDS) hari ini ialah $0.03039 . Mengikut modul ramalan di atas, SRDS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SRDS untuk 2040? Sardis Network (SRDS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SRDS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang