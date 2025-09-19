StorX Network (SRX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga StorX Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SRX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga StorX Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. StorX Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) StorX Network (SRX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, StorX Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.09454 pada tahun 2025. StorX Network (SRX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, StorX Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.099267 pada tahun 2026. StorX Network (SRX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SRX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.104230 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. StorX Network (SRX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SRX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.109441 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. StorX Network (SRX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SRX pada tahun 2029 ialah $ 0.114913 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. StorX Network (SRX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SRX pada tahun 2030 ialah $ 0.120659 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. StorX Network (SRX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga StorX Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.196541. StorX Network (SRX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga StorX Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.320145.

2026 $ 0.099267 5.00%

2027 $ 0.104230 10.25%

2028 $ 0.109441 15.76%

2029 $ 0.114913 21.55%

2030 $ 0.120659 27.63%

2031 $ 0.126692 34.01%

2032 $ 0.133027 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.139678 47.75%

2034 $ 0.146662 55.13%

2035 $ 0.153995 62.89%

2036 $ 0.161695 71.03%

2037 $ 0.169780 79.59%

2038 $ 0.178269 88.56%

2039 $ 0.187182 97.99%

2040 $ 0.196541 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga StorX Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 0.09454 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 0.094552 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 0.094630 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 0.094928 0.41% Ramalan HargaStorX Network (SRX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SRX pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $0.09454 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaStorX Network (SRX) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi SRX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.094552 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaStorX Network (SRX) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SRX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.094630 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaStorX Network (SRX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SRX ialah $0.094928 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga StorX Network Semasa Harga Semasa $ 0.09454 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran ---- Bekalan Peredaran ---- Kelantangan (24J) $ 0.00 Kelantangan (24J) 0.00% Harga terkini SRX ialah $ 0.09454. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Tambahan pula, SRX mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --.

StorX Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung StorX Network, harga semasa StorX Network ialah 0.09454USD. Bekalan edaran StorX Network(SRX) ialah 0.00 SRX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.09454 $ 0.09454

7 Hari -0.00% $ -0.000259 $ 0.10442 $ 0.08865

30 Hari 0.67% $ 0.03809 $ 0.10442 $ 0.05483 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, StorX Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, StorX Network didagangkan pada paras tertinggi $0.10442 dan paras terendah $0.08865 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SRX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, StorX Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.67% , mencerminkan kira-kira $0.03809 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SRX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga StorX Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SRX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga StorX Network (SRX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga StorX Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SRX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap StorX Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SRX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga StorX Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SRX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SRX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan StorX Network.

Mengapa Ramalan Harga SRX Penting?

SRX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

