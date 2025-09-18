STAT (STAT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga STAT untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak STAT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli STAT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga STAT % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0862 $0.0862 $0.0862 -1.15% USD Sebenarnya Ramalan STAT Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) STAT (STAT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, STAT berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0862 pada tahun 2025. STAT (STAT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, STAT berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.090510 pada tahun 2026. STAT (STAT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan STAT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.095035 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. STAT (STAT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan STAT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.099787 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. STAT (STAT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran STAT pada tahun 2029 ialah $ 0.104776 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. STAT (STAT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran STAT pada tahun 2030 ialah $ 0.110015 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. STAT (STAT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga STAT berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.179203. STAT (STAT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga STAT berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.291903. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0862 0.00%

2026 $ 0.090510 5.00%

2027 $ 0.095035 10.25%

2028 $ 0.099787 15.76%

2029 $ 0.104776 21.55%

2030 $ 0.110015 27.63%

2031 $ 0.115516 34.01%

2032 $ 0.121292 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.127356 47.75%

2034 $ 0.133724 55.13%

2035 $ 0.140410 62.89%

2036 $ 0.147431 71.03%

2037 $ 0.154802 79.59%

2038 $ 0.162542 88.56%

2039 $ 0.170670 97.99%

2040 $ 0.179203 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga STAT Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0862 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.086211 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.086282 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.086554 0.41% Ramalan HargaSTAT (STAT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk STAT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0862 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSTAT (STAT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi STAT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.086211 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSTAT (STAT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi STAT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.086282 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSTAT (STAT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk STAT ialah $0.086554 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga STAT Semasa Harga Semasa $ 0.0862$ 0.0862 $ 0.0862 Perubahan Harga (24J) -1.15% Modal Pasaran $ 6.54M$ 6.54M $ 6.54M Bekalan Peredaran 75.92M 75.92M 75.92M Kelantangan (24J) $ 57.97K$ 57.97K $ 57.97K Kelantangan (24J) -- Harga terkini STAT ialah $ 0.0862. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.15%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.97K. Tambahan pula, STAT mempunyai bekalan edaran sebanyak 75.92M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 6.54M. Lihat Harga Langsung STAT

Cara Membeli STAT (STAT) Cuba beli STAT? Anda kini boleh membeli STAT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli STAT dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli STATSekarang

STAT Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung STAT, harga semasa STAT ialah 0.0862USD. Bekalan edaran STAT(STAT) ialah 0.00 STAT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $6.54M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.001420 $ 0.08811 $ 0.086

7 Hari 0.08% $ 0.00648 $ 0.09795 $ 0.07957

30 Hari 0.24% $ 0.01686 $ 0.11081 $ 0.06627 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STAT telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.001420 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, STAT didagangkan pada paras tertinggi $0.09795 dan paras terendah $0.07957 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi STAT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, STAT telah mengalami perubahan sebanyak 0.24% , mencerminkan kira-kira $0.01686 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa STAT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga STAT yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh STAT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga STAT (STAT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga STAT ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan STAT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap STAT untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi STAT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga STAT. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan STAT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum STAT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan STAT.

Mengapa Ramalan Harga STAT Penting?

STAT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSTAT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,STAT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga STAT pada bulan depan? Menurut STAT (STAT) alat ramalan harga, harga STAT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 STAT pada tahun 2026? Harga 1STAT (STAT) hari ini ialah $0.0862 . Mengikut modul ramalan di atas, STAT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga STAT pada tahun 2027? STAT (STAT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 STAT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga STAT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, STAT (STAT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga STAT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, STAT (STAT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 STAT pada tahun 2030? Harga 1STAT (STAT) hari ini ialah $0.0862 . Mengikut modul ramalan di atas, STAT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga STAT untuk 2040? STAT (STAT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 STAT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang