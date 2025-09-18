Slash Vision Labs (SVL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Slash Vision Labs untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SVL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Slash Vision Labs % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.032765 $0.032765 $0.032765 +0.15% USD Sebenarnya Ramalan Slash Vision Labs Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Slash Vision Labs (SVL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Slash Vision Labs berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.032765 pada tahun 2025. Slash Vision Labs (SVL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Slash Vision Labs berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.034403 pada tahun 2026. Slash Vision Labs (SVL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SVL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.036123 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Slash Vision Labs (SVL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SVL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.037929 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Slash Vision Labs (SVL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SVL pada tahun 2029 ialah $ 0.039826 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Slash Vision Labs (SVL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SVL pada tahun 2030 ialah $ 0.041817 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Slash Vision Labs (SVL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Slash Vision Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.068116. Slash Vision Labs (SVL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Slash Vision Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.110953. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.032765 0.00%

2026 $ 0.034403 5.00%

2027 $ 0.036123 10.25%

2028 $ 0.037929 15.76%

2029 $ 0.039826 21.55%

2030 $ 0.041817 27.63%

2031 $ 0.043908 34.01%

2032 $ 0.046103 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.048408 47.75%

2034 $ 0.050829 55.13%

2035 $ 0.053370 62.89%

2036 $ 0.056039 71.03%

2037 $ 0.058841 79.59%

2038 $ 0.061783 88.56%

2039 $ 0.064872 97.99%

2040 $ 0.068116 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Slash Vision Labs Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.032765 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.032769 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.032796 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.032899 0.41% Ramalan HargaSlash Vision Labs (SVL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SVL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.032765 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSlash Vision Labs (SVL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SVL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.032769 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSlash Vision Labs (SVL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SVL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.032796 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSlash Vision Labs (SVL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SVL ialah $0.032899 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Slash Vision Labs Semasa Harga Semasa $ 0.032765$ 0.032765 $ 0.032765 Perubahan Harga (24J) +0.15% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 85.53K$ 85.53K $ 85.53K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SVL ialah $ 0.032765. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.15%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 85.53K. Tambahan pula, SVL mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung SVL

Slash Vision Labs Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Slash Vision Labs, harga semasa Slash Vision Labs ialah 0.032765USD. Bekalan edaran Slash Vision Labs(SVL) ialah 0.00 SVL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000211 $ 0.03326 $ 0.032216

7 Hari -0.11% $ -0.004347 $ 0.037711 $ 0.032

30 Hari 0.50% $ 0.010933 $ 0.053608 $ 0.02122 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Slash Vision Labs telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000211 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Slash Vision Labs didagangkan pada paras tertinggi $0.037711 dan paras terendah $0.032 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.11% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SVL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Slash Vision Labs telah mengalami perubahan sebanyak 0.50% , mencerminkan kira-kira $0.010933 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SVL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Slash Vision Labs yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SVL

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Slash Vision Labs (SVL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Slash Vision Labs ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SVL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Slash Vision Labs untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SVL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Slash Vision Labs. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SVL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SVL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Slash Vision Labs.

Mengapa Ramalan Harga SVL Penting?

SVL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSVL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SVL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SVL pada bulan depan? Menurut Slash Vision Labs (SVL) alat ramalan harga, harga SVL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SVL pada tahun 2026? Harga 1Slash Vision Labs (SVL) hari ini ialah $0.032765 . Mengikut modul ramalan di atas, SVL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SVL pada tahun 2027? Slash Vision Labs (SVL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SVL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SVL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Slash Vision Labs (SVL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SVL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Slash Vision Labs (SVL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SVL pada tahun 2030? Harga 1Slash Vision Labs (SVL) hari ini ialah $0.032765 . Mengikut modul ramalan di atas, SVL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SVL untuk 2040? Slash Vision Labs (SVL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SVL menjelang tahun 2040.