Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Stake Vault Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.002729 $0.002729 $0.002729 +1.26% USD Sebenarnya Ramalan Stake Vault Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Stake Vault Network (SVN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Stake Vault Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002729 pada tahun 2025. Stake Vault Network (SVN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Stake Vault Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002865 pada tahun 2026. Stake Vault Network (SVN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SVN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003008 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Stake Vault Network (SVN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SVN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003159 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Stake Vault Network (SVN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SVN pada tahun 2029 ialah $ 0.003317 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Stake Vault Network (SVN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SVN pada tahun 2030 ialah $ 0.003482 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Stake Vault Network (SVN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Stake Vault Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005673. Stake Vault Network (SVN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Stake Vault Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009241. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002729 0.00%

2026 $ 0.002865 5.00%

2027 $ 0.003008 10.25%

2028 $ 0.003159 15.76%

2029 $ 0.003317 21.55%

2030 $ 0.003482 27.63%

2031 $ 0.003657 34.01%

2032 $ 0.003839 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004031 47.75%

2034 $ 0.004233 55.13%

2035 $ 0.004445 62.89%

2036 $ 0.004667 71.03%

2037 $ 0.004900 79.59%

2038 $ 0.005145 88.56%

2039 $ 0.005403 97.99%

2040 $ 0.005673 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Stake Vault Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002729 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002729 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002731 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002740 0.41% Ramalan HargaStake Vault Network (SVN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SVN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002729 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaStake Vault Network (SVN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SVN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002729 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaStake Vault Network (SVN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SVN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002731 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaStake Vault Network (SVN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SVN ialah $0.002740 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Stake Vault Network Semasa Harga Semasa $ 0.002729$ 0.002729 $ 0.002729 Perubahan Harga (24J) +1.26% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SVN ialah $ 0.002729. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.26%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.93K. Tambahan pula, SVN mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung SVN

Stake Vault Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Stake Vault Network, harga semasa Stake Vault Network ialah 0.002729USD. Bekalan edaran Stake Vault Network(SVN) ialah 0.00 SVN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.09% $ -0.000271 $ 0.003324 $ 0.002301

7 Hari 0.50% $ 0.000904 $ 0.0049 $ 0.0015

30 Hari 0.76% $ 0.00118 $ 0.0049 $ 0.000851 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Stake Vault Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000271 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.09% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Stake Vault Network didagangkan pada paras tertinggi $0.0049 dan paras terendah $0.0015 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.50% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SVN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Stake Vault Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.76% , mencerminkan kira-kira $0.00118 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SVN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Stake Vault Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SVN

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Stake Vault Network (SVN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Stake Vault Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SVN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Stake Vault Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SVN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Stake Vault Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SVN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SVN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Stake Vault Network.

Mengapa Ramalan Harga SVN Penting?

SVN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSVN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SVN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SVN pada bulan depan? Menurut Stake Vault Network (SVN) alat ramalan harga, harga SVN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SVN pada tahun 2026? Harga 1Stake Vault Network (SVN) hari ini ialah $0.002729 . Mengikut modul ramalan di atas, SVN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SVN pada tahun 2027? Stake Vault Network (SVN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SVN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SVN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Stake Vault Network (SVN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SVN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Stake Vault Network (SVN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SVN pada tahun 2030? Harga 1Stake Vault Network (SVN) hari ini ialah $0.002729 . Mengikut modul ramalan di atas, SVN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SVN untuk 2040? Stake Vault Network (SVN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SVN menjelang tahun 2040.