Dapatkan ramalan harga SavannaSurvival untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SVSA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.004442 $0.004442 $0.004442 -2.90% USD Sebenarnya Ramalan SavannaSurvival Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) SavannaSurvival (SVSA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, SavannaSurvival berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004442 pada tahun 2025. SavannaSurvival (SVSA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, SavannaSurvival berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004664 pada tahun 2026. SavannaSurvival (SVSA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SVSA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004897 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. SavannaSurvival (SVSA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SVSA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005142 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. SavannaSurvival (SVSA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SVSA pada tahun 2029 ialah $ 0.005399 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. SavannaSurvival (SVSA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SVSA pada tahun 2030 ialah $ 0.005669 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. SavannaSurvival (SVSA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga SavannaSurvival berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009234. SavannaSurvival (SVSA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga SavannaSurvival berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015042.

2026 $ 0.004664 5.00%

2027 $ 0.004897 10.25%

2028 $ 0.005142 15.76%

2029 $ 0.005399 21.55%

2030 $ 0.005669 27.63%

2031 $ 0.005952 34.01%

2032 $ 0.006250 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006562 47.75%

2034 $ 0.006890 55.13%

2035 $ 0.007235 62.89%

2036 $ 0.007597 71.03%

2037 $ 0.007977 79.59%

2038 $ 0.008376 88.56%

2039 $ 0.008794 97.99%

Ramalan Harga SavannaSurvival Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.004442 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.004442 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.004446 0.10%

Ramalan HargaSavannaSurvival (SVSA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SVSA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.004442 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSavannaSurvival (SVSA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi SVSA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004442 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSavannaSurvival (SVSA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SVSA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004446 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSavannaSurvival (SVSA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SVSA ialah $0.004460 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga SavannaSurvival Semasa Harga Semasa $ 0.004442$ 0.004442 $ 0.004442 Perubahan Harga (24J) -2.90% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 59.79K$ 59.79K $ 59.79K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SVSA ialah $ 0.004442. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -2.90%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.79K. Tambahan pula, SVSA mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung SVSA

Cara Membeli SavannaSurvival (SVSA) Cuba beli SVSA? Anda kini boleh membeli SVSA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli SavannaSurvival dan mulakan di MEXC sekarang!

SavannaSurvival Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung SavannaSurvival, harga semasa SavannaSurvival ialah 0.004455USD. Bekalan edaran SavannaSurvival(SVSA) ialah 0.00 SVSA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.000377 $ 0.005349 $ 0.003951

7 Hari -0.38% $ -0.002831 $ 0.012906 $ 0.003429

Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SavannaSurvival telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000377 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.09% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, SavannaSurvival didagangkan pada paras tertinggi $0.012906 dan paras terendah $0.003429 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.38% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SVSA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, SavannaSurvival telah mengalami perubahan sebanyak -0.85% , mencerminkan kira-kira $-0.025549 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SVSA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga SavannaSurvival yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga SavannaSurvival (SVSA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga SavannaSurvival ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SVSA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap SavannaSurvival untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SVSA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga SavannaSurvival. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SVSA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SVSA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan SavannaSurvival.

Mengapa Ramalan Harga SVSA Penting?

SVSA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSVSA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SVSA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SVSA pada bulan depan? Menurut SavannaSurvival (SVSA) alat ramalan harga, harga SVSA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SVSA pada tahun 2026? Harga 1SavannaSurvival (SVSA) hari ini ialah $0.004442 . Mengikut modul ramalan di atas, SVSA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SVSA pada tahun 2027? SavannaSurvival (SVSA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SVSA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SVSA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, SavannaSurvival (SVSA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SVSA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, SavannaSurvival (SVSA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SVSA pada tahun 2030? Harga 1SavannaSurvival (SVSA) hari ini ialah $0.004442 . Mengikut modul ramalan di atas, SVSA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SVSA untuk 2040? SavannaSurvival (SVSA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SVSA menjelang tahun 2040.