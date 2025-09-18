Swell Network (SWELL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Swell Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak SWELL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Swell Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.009806 $0.009806 $0.009806 +3.83% USD Sebenarnya Ramalan Swell Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Swell Network (SWELL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Swell Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009806 pada tahun 2025. Swell Network (SWELL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Swell Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010296 pada tahun 2026. Swell Network (SWELL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SWELL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.010811 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Swell Network (SWELL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan SWELL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.011351 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Swell Network (SWELL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SWELL pada tahun 2029 ialah $ 0.011919 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Swell Network (SWELL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SWELL pada tahun 2030 ialah $ 0.012515 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Swell Network (SWELL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Swell Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020385. Swell Network (SWELL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Swell Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.033206. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.009806 0.00%

2026 $ 0.010296 5.00%

2027 $ 0.010811 10.25%

2028 $ 0.011351 15.76%

2029 $ 0.011919 21.55%

2030 $ 0.012515 27.63%

2031 $ 0.013140 34.01%

2032 $ 0.013798 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.014487 47.75%

2034 $ 0.015212 55.13%

2035 $ 0.015972 62.89%

2036 $ 0.016771 71.03%

2037 $ 0.017610 79.59%

2038 $ 0.018490 88.56%

2039 $ 0.019415 97.99%

2040 $ 0.020385 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Swell Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.009806 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.009807 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.009815 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.009846 0.41% Ramalan HargaSwell Network (SWELL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk SWELL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.009806 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSwell Network (SWELL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi SWELL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009807 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSwell Network (SWELL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi SWELL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009815 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSwell Network (SWELL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk SWELL ialah $0.009846 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Swell Network Semasa Harga Semasa $ 0.009806$ 0.009806 $ 0.009806 Perubahan Harga (24J) +3.83% Modal Pasaran $ 25.78M$ 25.78M $ 25.78M Bekalan Peredaran 2.63B 2.63B 2.63B Kelantangan (24J) $ 59.51K$ 59.51K $ 59.51K Kelantangan (24J) -- Harga terkini SWELL ialah $ 0.009806. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.83%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.51K. Tambahan pula, SWELL mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.63B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 25.78M. Lihat Harga Langsung SWELL

Swell Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Swell Network, harga semasa Swell Network ialah 0.009801USD. Bekalan edaran Swell Network(SWELL) ialah 0.00 SWELL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $25.78M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000008 $ 0.009975 $ 0.00934

7 Hari 0.04% $ 0.000416 $ 0.011134 $ 0.00904

30 Hari -0.08% $ -0.000890 $ 0.011948 $ 0.008813 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Swell Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000008 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Swell Network didagangkan pada paras tertinggi $0.011134 dan paras terendah $0.00904 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi SWELL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Swell Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.08% , mencerminkan kira-kira $-0.000890 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa SWELL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Swell Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh SWELL

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Swell Network (SWELL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Swell Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan SWELL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Swell Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi SWELL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Swell Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan SWELL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum SWELL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Swell Network.

Mengapa Ramalan Harga SWELL Penting?

SWELL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSWELL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,SWELL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga SWELL pada bulan depan? Menurut Swell Network (SWELL) alat ramalan harga, harga SWELL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 SWELL pada tahun 2026? Harga 1Swell Network (SWELL) hari ini ialah $0.009806 . Mengikut modul ramalan di atas, SWELL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga SWELL pada tahun 2027? Swell Network (SWELL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 SWELL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga SWELL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Swell Network (SWELL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga SWELL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Swell Network (SWELL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 SWELL pada tahun 2030? Harga 1Swell Network (SWELL) hari ini ialah $0.009806 . Mengikut modul ramalan di atas, SWELL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga SWELL untuk 2040? Swell Network (SWELL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 SWELL menjelang tahun 2040.