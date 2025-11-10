TAC (TAC) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga TAC % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.005134 $0.005134 $0.005134 -1.00% USD Sebenarnya Ramalan TAC Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) TAC (TAC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, TAC berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005134 pada tahun 2025. TAC (TAC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, TAC berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005390 pada tahun 2026. TAC (TAC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TAC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005660 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. TAC (TAC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TAC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005943 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. TAC (TAC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TAC pada tahun 2029 ialah $ 0.006240 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. TAC (TAC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TAC pada tahun 2030 ialah $ 0.006552 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. TAC (TAC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga TAC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010673. TAC (TAC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga TAC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.017385. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005134 0.00%

2026 $ 0.005390 5.00%

2027 $ 0.005660 10.25%

2028 $ 0.005943 15.76%

2029 $ 0.006240 21.55%

2030 $ 0.006552 27.63%

2031 $ 0.006880 34.01%

2032 $ 0.007224 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.007585 47.75%

2034 $ 0.007964 55.13%

2035 $ 0.008362 62.89%

2036 $ 0.008780 71.03%

2037 $ 0.009219 79.59%

2038 $ 0.009680 88.56%

2039 $ 0.010164 97.99%

2040 $ 0.010673 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga TAC Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.005134 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.005134 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.005138 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.005155 0.41% Ramalan HargaTAC (TAC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TAC pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.005134 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTAC (TAC) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi TAC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005134 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTAC (TAC) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TAC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005138 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTAC (TAC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TAC ialah $0.005155 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga TAC Semasa Harga Semasa $ 0.005134$ 0.005134 $ 0.005134 Perubahan Harga (24J) -1.00% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 67.86K$ 67.86K $ 67.86K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TAC ialah $ 0.005134. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.86K. Tambahan pula, TAC mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung TAC

TAC Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung TAC, harga semasa TAC ialah 0.005134USD. Bekalan edaran TAC(TAC) ialah 0.00 TAC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.000226 $ 0.00524 $ 0.004874

7 Hari 0.04% $ 0.000187 $ 0.006134 $ 0.004381

30 Hari 0.19% $ 0.000817 $ 0.006674 $ 0.004088 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TAC telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000226 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, TAC didagangkan pada paras tertinggi $0.006134 dan paras terendah $0.004381 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TAC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, TAC telah mengalami perubahan sebanyak 0.19% , mencerminkan kira-kira $0.000817 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TAC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga TAC yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TAC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga TAC (TAC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga TAC ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TAC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap TAC untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TAC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga TAC. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TAC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TAC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan TAC.

Mengapa Ramalan Harga TAC Penting?

TAC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTAC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TAC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TAC pada bulan depan? Menurut TAC (TAC) alat ramalan harga, harga TAC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TAC pada tahun 2026? Harga 1TAC (TAC) hari ini ialah $0.005134 . Mengikut modul ramalan di atas, TAC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TAC pada tahun 2027? TAC (TAC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TAC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TAC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, TAC (TAC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TAC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, TAC (TAC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TAC pada tahun 2030? Harga 1TAC (TAC) hari ini ialah $0.005134 . Mengikut modul ramalan di atas, TAC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TAC untuk 2040? TAC (TAC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TAC menjelang tahun 2040.