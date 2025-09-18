Taiko (TAIKO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Taiko untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TAIKO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Taiko % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.4151 $0.4151 $0.4151 +3.25% USD Sebenarnya Ramalan Taiko Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Taiko (TAIKO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Taiko berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.4151 pada tahun 2025. Taiko (TAIKO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Taiko berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.435855 pada tahun 2026. Taiko (TAIKO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TAIKO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.457647 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Taiko (TAIKO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TAIKO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.480530 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Taiko (TAIKO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TAIKO pada tahun 2029 ialah $ 0.504556 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Taiko (TAIKO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TAIKO pada tahun 2030 ialah $ 0.529784 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Taiko (TAIKO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Taiko berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.862963. Taiko (TAIKO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Taiko berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.4056. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.4151 0.00%

2026 $ 0.435855 5.00%

2027 $ 0.457647 10.25%

2028 $ 0.480530 15.76%

2029 $ 0.504556 21.55%

2030 $ 0.529784 27.63%

2031 $ 0.556273 34.01%

2032 $ 0.584087 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.613291 47.75%

2034 $ 0.643956 55.13%

2035 $ 0.676154 62.89%

2036 $ 0.709961 71.03%

2037 $ 0.745459 79.59%

2038 $ 0.782732 88.56%

2039 $ 0.821869 97.99%

2040 $ 0.862963 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Taiko Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.4151 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.415156 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.415498 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.416805 0.41% Ramalan HargaTaiko (TAIKO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TAIKO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.4151 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTaiko (TAIKO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi TAIKO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.415156 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTaiko (TAIKO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TAIKO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.415498 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTaiko (TAIKO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TAIKO ialah $0.416805 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Taiko Semasa Harga Semasa $ 0.4151$ 0.4151 $ 0.4151 Perubahan Harga (24J) +3.25% Modal Pasaran $ 76.22M$ 76.22M $ 76.22M Bekalan Peredaran 183.56M 183.56M 183.56M Kelantangan (24J) $ 101.77K$ 101.77K $ 101.77K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TAIKO ialah $ 0.4151. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.25%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.77K. Tambahan pula, TAIKO mempunyai bekalan edaran sebanyak 183.56M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 76.22M. Lihat Harga Langsung TAIKO

Taiko Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Taiko, harga semasa Taiko ialah 0.4152USD. Bekalan edaran Taiko(TAIKO) ialah 0.00 TAIKO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $76.22M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.004800 $ 0.4184 $ 0.3988

7 Hari -0.02% $ -0.008599 $ 0.4659 $ 0.3988

30 Hari -0.05% $ -0.025999 $ 0.4659 $ 0.3858 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Taiko telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.004800 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Taiko didagangkan pada paras tertinggi $0.4659 dan paras terendah $0.3988 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TAIKO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Taiko telah mengalami perubahan sebanyak -0.05% , mencerminkan kira-kira $-0.025999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TAIKO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Taiko yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TAIKO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Taiko (TAIKO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Taiko ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TAIKO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Taiko untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TAIKO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Taiko. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TAIKO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TAIKO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Taiko.

Mengapa Ramalan Harga TAIKO Penting?

TAIKO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTAIKO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TAIKO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TAIKO pada bulan depan? Menurut Taiko (TAIKO) alat ramalan harga, harga TAIKO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TAIKO pada tahun 2026? Harga 1Taiko (TAIKO) hari ini ialah $0.4151 . Mengikut modul ramalan di atas, TAIKO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TAIKO pada tahun 2027? Taiko (TAIKO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TAIKO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TAIKO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Taiko (TAIKO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TAIKO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Taiko (TAIKO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TAIKO pada tahun 2030? Harga 1Taiko (TAIKO) hari ini ialah $0.4151 . Mengikut modul ramalan di atas, TAIKO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TAIKO untuk 2040? Taiko (TAIKO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TAIKO menjelang tahun 2040.