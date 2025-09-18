TAO Inu (TAONU) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga TAO Inu untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TAONU yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga TAO Inu % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.001668 $0.001668 $0.001668 0.00% USD Sebenarnya Ramalan TAO Inu Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) TAO Inu (TAONU) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, TAO Inu berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001668 pada tahun 2025. TAO Inu (TAONU) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, TAO Inu berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001751 pada tahun 2026. TAO Inu (TAONU) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TAONU yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001838 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. TAO Inu (TAONU) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TAONU yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001930 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. TAO Inu (TAONU) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TAONU pada tahun 2029 ialah $ 0.002027 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. TAO Inu (TAONU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TAONU pada tahun 2030 ialah $ 0.002128 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. TAO Inu (TAONU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga TAO Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003467. TAO Inu (TAONU) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga TAO Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005648. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001668 0.00%

Statistik Harga TAO Inu Semasa Harga Semasa $ 0.001668$ 0.001668 $ 0.001668 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 54.27K$ 54.27K $ 54.27K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TAONU ialah $ 0.001668. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.27K. Tambahan pula, TAONU mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung TAONU

Cara Membeli TAO Inu (TAONU) Cuba beli TAONU? Anda kini boleh membeli TAONU melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli TAO Inu dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli TAONUSekarang

TAO Inu Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung TAO Inu, harga semasa TAO Inu ialah 0.001669USD. Bekalan edaran TAO Inu(TAONU) ialah 0.00 TAONU , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000050 $ 0.001722 $ 0.001661

7 Hari -0.05% $ -0.000101 $ 0.0023 $ 0.001487

30 Hari -0.07% $ -0.000138 $ 0.0023 $ 0.001487 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TAO Inu telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000050 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, TAO Inu didagangkan pada paras tertinggi $0.0023 dan paras terendah $0.001487 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TAONU untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, TAO Inu telah mengalami perubahan sebanyak -0.07% , mencerminkan kira-kira $-0.000138 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TAONU berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga TAO Inu yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TAONU

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga TAO Inu (TAONU) Berfungsi? Modul Ramalan Harga TAO Inu ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TAONU berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap TAO Inu untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TAONU, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga TAO Inu. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TAONU. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TAONU untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan TAO Inu.

Mengapa Ramalan Harga TAONU Penting?

TAONU Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTAONU berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TAONU akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TAONU pada bulan depan? Menurut TAO Inu (TAONU) alat ramalan harga, harga TAONU yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TAONU pada tahun 2026? Harga 1TAO Inu (TAONU) hari ini ialah $0.001668 . Mengikut modul ramalan di atas, TAONU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TAONU pada tahun 2027? TAO Inu (TAONU) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TAONU menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TAONU pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, TAO Inu (TAONU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TAONU pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, TAO Inu (TAONU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TAONU pada tahun 2030? Harga 1TAO Inu (TAONU) hari ini ialah $0.001668 . Mengikut modul ramalan di atas, TAONU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TAONU untuk 2040? TAO Inu (TAONU) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TAONU menjelang tahun 2040.