Dapatkan ramalan harga THORWallet DEX untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TGT1 yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga THORWallet DEX % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.020636 $0.020636 $0.020636 -0.64% USD Sebenarnya Ramalan THORWallet DEX Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) THORWallet DEX (TGT1) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, THORWallet DEX berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020636 pada tahun 2025. THORWallet DEX (TGT1) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, THORWallet DEX berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021667 pada tahun 2026. THORWallet DEX (TGT1) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TGT1 yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.022751 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. THORWallet DEX (TGT1) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TGT1 yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.023888 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. THORWallet DEX (TGT1) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TGT1 pada tahun 2029 ialah $ 0.025083 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. THORWallet DEX (TGT1) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TGT1 pada tahun 2030 ialah $ 0.026337 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. THORWallet DEX (TGT1) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga THORWallet DEX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.042900. THORWallet DEX (TGT1) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga THORWallet DEX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.069880. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.020636 0.00%

2040 $ 0.042900 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga THORWallet DEX Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.020636 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.020638 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.020655 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.020720 0.41% Ramalan HargaTHORWallet DEX (TGT1) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TGT1 pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.020636 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTHORWallet DEX (TGT1) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi TGT1, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020638 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTHORWallet DEX (TGT1) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TGT1, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020655 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTHORWallet DEX (TGT1)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TGT1 ialah $0.020720 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga THORWallet DEX Semasa Harga Semasa $ 0.020636$ 0.020636 $ 0.020636 Perubahan Harga (24J) -0.64% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 82.52K$ 82.52K $ 82.52K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TGT1 ialah $ 0.020636. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.64%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.52K. Tambahan pula, TGT1 mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung TGT1

THORWallet DEX Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung THORWallet DEX, harga semasa THORWallet DEX ialah 0.020637USD. Bekalan edaran THORWallet DEX(TGT1) ialah 0.00 TGT1 , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.06% $ -0.001364 $ 0.022818 $ 0.02021

7 Hari 0.16% $ 0.002887 $ 0.025405 $ 0.017231

30 Hari 0.22% $ 0.003733 $ 0.027119 $ 0.012203 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, THORWallet DEX telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.001364 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, THORWallet DEX didagangkan pada paras tertinggi $0.025405 dan paras terendah $0.017231 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.16% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TGT1 untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, THORWallet DEX telah mengalami perubahan sebanyak 0.22% , mencerminkan kira-kira $0.003733 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TGT1 berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga THORWallet DEX yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TGT1

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga THORWallet DEX (TGT1) Berfungsi? Modul Ramalan Harga THORWallet DEX ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TGT1 berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap THORWallet DEX untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TGT1, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga THORWallet DEX. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TGT1. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TGT1 untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan THORWallet DEX.

Mengapa Ramalan Harga TGT1 Penting?

TGT1 Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTGT1 berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TGT1 akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TGT1 pada bulan depan? Menurut THORWallet DEX (TGT1) alat ramalan harga, harga TGT1 yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TGT1 pada tahun 2026? Harga 1THORWallet DEX (TGT1) hari ini ialah $0.020636 . Mengikut modul ramalan di atas, TGT1 akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TGT1 pada tahun 2027? THORWallet DEX (TGT1) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TGT1 menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TGT1 pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, THORWallet DEX (TGT1) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TGT1 pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, THORWallet DEX (TGT1) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TGT1 pada tahun 2030? Harga 1THORWallet DEX (TGT1) hari ini ialah $0.020636 . Mengikut modul ramalan di atas, TGT1 akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TGT1 untuk 2040? THORWallet DEX (TGT1) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TGT1 menjelang tahun 2040.