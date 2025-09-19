TICS (TICS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga TICS untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TICS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga TICS % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.03566 $0.03566 $0.03566 +3.33% USD Sebenarnya Ramalan TICS Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) TICS (TICS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, TICS berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.03566 pada tahun 2025. TICS (TICS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, TICS berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.037443 pada tahun 2026. TICS (TICS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TICS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.039315 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. TICS (TICS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TICS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.041280 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. TICS (TICS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TICS pada tahun 2029 ialah $ 0.043344 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. TICS (TICS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TICS pada tahun 2030 ialah $ 0.045512 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. TICS (TICS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga TICS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.074134. TICS (TICS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga TICS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.120757. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.03566 0.00%

2026 $ 0.037443 5.00%

2027 $ 0.039315 10.25%

2028 $ 0.041280 15.76%

2029 $ 0.043344 21.55%

2030 $ 0.045512 27.63%

2031 $ 0.047787 34.01%

2032 $ 0.050177 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.052686 47.75%

2034 $ 0.055320 55.13%

2035 $ 0.058086 62.89%

2036 $ 0.060990 71.03%

2037 $ 0.064040 79.59%

2038 $ 0.067242 88.56%

2039 $ 0.070604 97.99%

2040 $ 0.074134 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga TICS Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 0.03566 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 0.035664 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 0.035694 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 0.035806 0.41% Ramalan HargaTICS (TICS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TICS pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $0.03566 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTICS (TICS) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi TICS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.035664 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTICS (TICS) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TICS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.035694 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTICS (TICS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TICS ialah $0.035806 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga TICS Semasa Harga Semasa $ 0.03566$ 0.03566 $ 0.03566 Perubahan Harga (24J) +3.33% Modal Pasaran $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Bekalan Peredaran 82.26M 82.26M 82.26M Kelantangan (24J) $ 129.69K$ 129.69K $ 129.69K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TICS ialah $ 0.03566. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.33%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 129.69K. Tambahan pula, TICS mempunyai bekalan edaran sebanyak 82.26M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.94M. Lihat Harga Langsung TICS

TICS Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung TICS, harga semasa TICS ialah 0.0357USD. Bekalan edaran TICS(TICS) ialah 0.00 TICS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2.94M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000750 $ 0.03596 $ 0.034

7 Hari 0.09% $ 0.003070 $ 0.04 $ 0.03142

30 Hari -0.41% $ -0.024999 $ 0.07 $ 0.0301 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TICS telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000750 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, TICS didagangkan pada paras tertinggi $0.04 dan paras terendah $0.03142 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.09% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TICS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, TICS telah mengalami perubahan sebanyak -0.41% , mencerminkan kira-kira $-0.024999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TICS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga TICS yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TICS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga TICS (TICS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga TICS ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TICS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap TICS untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TICS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga TICS. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TICS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TICS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan TICS.

Mengapa Ramalan Harga TICS Penting?

TICS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTICS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TICS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TICS pada bulan depan? Menurut TICS (TICS) alat ramalan harga, harga TICS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TICS pada tahun 2026? Harga 1TICS (TICS) hari ini ialah $0.03566 . Mengikut modul ramalan di atas, TICS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TICS pada tahun 2027? TICS (TICS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TICS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TICS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, TICS (TICS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TICS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, TICS (TICS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TICS pada tahun 2030? Harga 1TICS (TICS) hari ini ialah $0.03566 . Mengikut modul ramalan di atas, TICS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TICS untuk 2040? TICS (TICS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TICS menjelang tahun 2040.