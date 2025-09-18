Timeworx.io (TIX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Timeworx.io untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TIX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli TIX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Timeworx.io % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.004297 $0.004297 $0.004297 -0.30% USD Sebenarnya Ramalan Timeworx.io Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Timeworx.io (TIX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Timeworx.io berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004297 pada tahun 2025. Timeworx.io (TIX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Timeworx.io berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004511 pada tahun 2026. Timeworx.io (TIX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TIX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004737 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Timeworx.io (TIX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TIX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004974 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Timeworx.io (TIX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TIX pada tahun 2029 ialah $ 0.005223 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Timeworx.io (TIX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TIX pada tahun 2030 ialah $ 0.005484 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Timeworx.io (TIX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Timeworx.io berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008933. Timeworx.io (TIX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Timeworx.io berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014551. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004297 0.00%

2026 $ 0.004511 5.00%

2027 $ 0.004737 10.25%

2028 $ 0.004974 15.76%

2029 $ 0.005223 21.55%

2030 $ 0.005484 27.63%

2031 $ 0.005758 34.01%

2032 $ 0.006046 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006348 47.75%

2034 $ 0.006666 55.13%

2035 $ 0.006999 62.89%

2036 $ 0.007349 71.03%

2037 $ 0.007716 79.59%

2038 $ 0.008102 88.56%

2039 $ 0.008507 97.99%

2040 $ 0.008933 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Timeworx.io Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004297 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004297 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004301 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004314 0.41% Ramalan HargaTimeworx.io (TIX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TIX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004297 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTimeworx.io (TIX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi TIX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004297 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTimeworx.io (TIX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TIX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004301 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTimeworx.io (TIX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TIX ialah $0.004314 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Timeworx.io Semasa Harga Semasa $ 0.004297$ 0.004297 $ 0.004297 Perubahan Harga (24J) -0.30% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 24.71K$ 24.71K $ 24.71K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TIX ialah $ 0.004297. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.30%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 24.71K. Tambahan pula, TIX mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung TIX

Cara Membeli Timeworx.io (TIX) Cuba beli TIX? Anda kini boleh membeli TIX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Timeworx.io dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli TIXSekarang

Timeworx.io Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Timeworx.io, harga semasa Timeworx.io ialah 0.004297USD. Bekalan edaran Timeworx.io(TIX) ialah 0.00 TIX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000037 $ 0.004372 $ 0.004288

7 Hari -0.03% $ -0.000136 $ 0.004454 $ 0.004288

30 Hari -0.07% $ -0.000325 $ 0.005475 $ 0.004153 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Timeworx.io telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000037 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Timeworx.io didagangkan pada paras tertinggi $0.004454 dan paras terendah $0.004288 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TIX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Timeworx.io telah mengalami perubahan sebanyak -0.07% , mencerminkan kira-kira $-0.000325 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TIX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Timeworx.io yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TIX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Timeworx.io (TIX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Timeworx.io ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TIX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Timeworx.io untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TIX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Timeworx.io. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TIX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TIX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Timeworx.io.

Mengapa Ramalan Harga TIX Penting?

TIX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTIX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TIX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TIX pada bulan depan? Menurut Timeworx.io (TIX) alat ramalan harga, harga TIX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TIX pada tahun 2026? Harga 1Timeworx.io (TIX) hari ini ialah $0.004297 . Mengikut modul ramalan di atas, TIX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TIX pada tahun 2027? Timeworx.io (TIX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TIX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TIX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Timeworx.io (TIX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TIX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Timeworx.io (TIX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TIX pada tahun 2030? Harga 1Timeworx.io (TIX) hari ini ialah $0.004297 . Mengikut modul ramalan di atas, TIX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TIX untuk 2040? Timeworx.io (TIX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TIX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang