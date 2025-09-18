Toko Token (TKO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Toko Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TKO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Toko Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.191 $0.191 $0.191 +3.29% USD Sebenarnya Ramalan Toko Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Toko Token (TKO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Toko Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.191 pada tahun 2025. Toko Token (TKO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Toko Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.20055 pada tahun 2026. Toko Token (TKO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TKO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.210577 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Toko Token (TKO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TKO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.221106 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Toko Token (TKO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TKO pada tahun 2029 ialah $ 0.232161 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Toko Token (TKO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TKO pada tahun 2030 ialah $ 0.243769 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Toko Token (TKO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Toko Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.397075. Toko Token (TKO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Toko Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.646793. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.191 0.00%

2026 $ 0.20055 5.00%

2027 $ 0.210577 10.25%

2028 $ 0.221106 15.76%

2029 $ 0.232161 21.55%

2030 $ 0.243769 27.63%

2031 $ 0.255958 34.01%

2032 $ 0.268756 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.282193 47.75%

2034 $ 0.296303 55.13%

2035 $ 0.311118 62.89%

2036 $ 0.326674 71.03%

2037 $ 0.343008 79.59%

2038 $ 0.360158 88.56%

2039 $ 0.378166 97.99%

2040 $ 0.397075 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Toko Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.191 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.191026 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.191183 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.191784 0.41% Ramalan HargaToko Token (TKO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TKO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.191 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaToko Token (TKO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi TKO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.191026 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaToko Token (TKO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TKO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.191183 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaToko Token (TKO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TKO ialah $0.191784 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Toko Token Semasa Harga Semasa $ 0.191$ 0.191 $ 0.191 Perubahan Harga (24J) +3.29% Modal Pasaran $ 32.30M$ 32.30M $ 32.30M Bekalan Peredaran 169.20M 169.20M 169.20M Kelantangan (24J) $ 230.99K$ 230.99K $ 230.99K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TKO ialah $ 0.191. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.29%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 230.99K. Tambahan pula, TKO mempunyai bekalan edaran sebanyak 169.20M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 32.30M. Lihat Harga Langsung TKO

Toko Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Toko Token, harga semasa Toko Token ialah 0.1909USD. Bekalan edaran Toko Token(TKO) ialah 0.00 TKO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $32.30M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000599 $ 0.1927 $ 0.1839

7 Hari -0.00% $ -0.000400 $ 0.2046 $ 0.1812

30 Hari 0.10% $ 0.0169 $ 0.2707 $ 0.1619 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Toko Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000599 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Toko Token didagangkan pada paras tertinggi $0.2046 dan paras terendah $0.1812 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TKO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Toko Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.10% , mencerminkan kira-kira $0.0169 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TKO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Toko Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TKO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Toko Token (TKO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Toko Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TKO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Toko Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TKO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Toko Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TKO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TKO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Toko Token.

Mengapa Ramalan Harga TKO Penting?

TKO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTKO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TKO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TKO pada bulan depan? Menurut Toko Token (TKO) alat ramalan harga, harga TKO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TKO pada tahun 2026? Harga 1Toko Token (TKO) hari ini ialah $0.191 . Mengikut modul ramalan di atas, TKO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TKO pada tahun 2027? Toko Token (TKO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TKO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TKO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Toko Token (TKO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TKO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Toko Token (TKO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TKO pada tahun 2030? Harga 1Toko Token (TKO) hari ini ialah $0.191 . Mengikut modul ramalan di atas, TKO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TKO untuk 2040? Toko Token (TKO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TKO menjelang tahun 2040.