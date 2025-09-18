Alien Worlds Trilium (TLM) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Alien Worlds Trilium untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak TLM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Alien Worlds Trilium % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00492 $0.00492 $0.00492 +5.89% USD Sebenarnya Ramalan Alien Worlds Trilium Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Alien Worlds Trilium (TLM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Alien Worlds Trilium berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00492 pada tahun 2025. Alien Worlds Trilium (TLM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Alien Worlds Trilium berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005166 pada tahun 2026. Alien Worlds Trilium (TLM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TLM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005424 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Alien Worlds Trilium (TLM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan TLM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005695 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Alien Worlds Trilium (TLM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TLM pada tahun 2029 ialah $ 0.005980 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Alien Worlds Trilium (TLM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TLM pada tahun 2030 ialah $ 0.006279 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Alien Worlds Trilium (TLM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Alien Worlds Trilium berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010228. Alien Worlds Trilium (TLM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Alien Worlds Trilium berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.016660. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00492 0.00%

2026 $ 0.005166 5.00%

2027 $ 0.005424 10.25%

2028 $ 0.005695 15.76%

2029 $ 0.005980 21.55%

2030 $ 0.006279 27.63%

2031 $ 0.006593 34.01%

2032 $ 0.006922 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.007269 47.75%

2034 $ 0.007632 55.13%

2035 $ 0.008014 62.89%

2036 $ 0.008414 71.03%

2037 $ 0.008835 79.59%

2038 $ 0.009277 88.56%

2039 $ 0.009741 97.99%

2040 $ 0.010228 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Alien Worlds Trilium Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00492 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004920 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004924 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004940 0.41% Ramalan HargaAlien Worlds Trilium (TLM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk TLM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00492 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAlien Worlds Trilium (TLM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi TLM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004920 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAlien Worlds Trilium (TLM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi TLM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004924 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAlien Worlds Trilium (TLM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk TLM ialah $0.004940 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Alien Worlds Trilium Semasa Harga Semasa $ 0.00492$ 0.00492 $ 0.00492 Perubahan Harga (24J) +5.89% Modal Pasaran $ 29.88M$ 29.88M $ 29.88M Bekalan Peredaran 6.08B 6.08B 6.08B Kelantangan (24J) $ 730.48K$ 730.48K $ 730.48K Kelantangan (24J) -- Harga terkini TLM ialah $ 0.00492. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.89%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 730.48K. Tambahan pula, TLM mempunyai bekalan edaran sebanyak 6.08B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 29.88M. Lihat Harga Langsung TLM

Alien Worlds Trilium Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Alien Worlds Trilium, harga semasa Alien Worlds Trilium ialah 0.004914USD. Bekalan edaran Alien Worlds Trilium(TLM) ialah 0.00 TLM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $29.88M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000144 $ 0.00496 $ 0.004618

7 Hari 0.08% $ 0.000367 $ 0.005702 $ 0.004517

30 Hari 0.04% $ 0.000172 $ 0.005702 $ 0.004094 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Alien Worlds Trilium telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000144 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Alien Worlds Trilium didagangkan pada paras tertinggi $0.005702 dan paras terendah $0.004517 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi TLM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Alien Worlds Trilium telah mengalami perubahan sebanyak 0.04% , mencerminkan kira-kira $0.000172 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa TLM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Alien Worlds Trilium yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh TLM

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Alien Worlds Trilium (TLM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Alien Worlds Trilium ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan TLM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Alien Worlds Trilium untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi TLM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Alien Worlds Trilium. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan TLM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum TLM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Alien Worlds Trilium.

Mengapa Ramalan Harga TLM Penting?

TLM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahTLM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,TLM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga TLM pada bulan depan? Menurut Alien Worlds Trilium (TLM) alat ramalan harga, harga TLM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 TLM pada tahun 2026? Harga 1Alien Worlds Trilium (TLM) hari ini ialah $0.00492 . Mengikut modul ramalan di atas, TLM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga TLM pada tahun 2027? Alien Worlds Trilium (TLM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 TLM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga TLM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Alien Worlds Trilium (TLM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga TLM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Alien Worlds Trilium (TLM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 TLM pada tahun 2030? Harga 1Alien Worlds Trilium (TLM) hari ini ialah $0.00492 . Mengikut modul ramalan di atas, TLM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga TLM untuk 2040? Alien Worlds Trilium (TLM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 TLM menjelang tahun 2040.